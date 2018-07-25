Суд по делу Гайзера: Анатолий Родов рассказал про деньги, которые получал от Алексея Чернова

25 Июль 10:00 2018-07-25T17:52:14+03:00

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В Замоскворецком суде Москвы по «делу Гайзера» сегодня закончился допрос в качестве свидетеля бывшего первого замруководителя администрации главы и правительства Коми Анатолия Родова.

Свидетель рассказал о себе, что с 1998 по 2002 год работал в пресс-службе главы республики, затем начальником управления информации и общественных связей. После этого занял пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Коми. В сентябре 2015 года закончил госслужбу в связи с избранием депутатом Госсовета РК.

В круг его должностных обязанностей сначала входили взаимоотношения со средствами массовой информации, затем к ним добавились взаимоотношения с общественными объединениями, политическими партиями и муниципалитетами. Об этом сообщает БНК.

Платил из своего кармана?

Прокурор Борис Непорожный спросил Родова о взаимодействии с замглавы Коми Алексеем Черновым.

По словам свидетеля, с Черновым у него были деловые отношения.

- Какие задачи вам ставил Чернов, по каким вопросам работали?

- Чернов был моим руководителем по содержанию, хотя формально я подчинялся непосредственно руководителю администрации главы Коми. Чернов как замглавы курировал общественно-политический блок в правительстве, - отметил свидетель.

- Какие поручения Чернова вы выполняли? Меня интересует в том числе передача денежных средств в наличном виде.

- Мне не совсем понятен вопрос. Поскольку делалась довольно большая работа по освещению деятельности главы и правительства республики. Работа с политическими партиями.

- А теперь расскажите о дополнительном финансировании представителей общественных организаций и средств массовой информации за счет наличных денежных средств, которые вам передавались. Кто вам передавал, с какой периодичностью? Где, кому вы передавали дальше?

- В тот период, когда происходило становление институтов гражданского общества в республике, законодательная и нормативная база была такова, что общественные организации не могли финансироваться из бюджета любого уровня. Текущая деятельность общественных организаций и членов Общественной палаты Коми требовала командировок, организации проживания, питания... Всегда возникала необходимость дополнительного финансирования. Финансировать из бюджетных источников не было возможности, поскольку это нарушение бюджетной дисциплины. Были случаи, когда люди, у которых возникла необходимость, обращались к Алексею Леонидовичу (Чернову), и он помогал финансово. После обращения к нему формировалась определенная смета расходов для решения той или иной задачи. Он давал мне эти денежные средства с последующим отчетом о целевом расходовании этих средств, с приложением отчетных документов: проездных билетов, отчетов о проживании в гостинице. Я эти отчеты проверял и докладывал Чернову, что денежные средства использованы по целевому назначению.

- Когда Чернов впервые вам передал денежные средства?

- Примерно с 2005 или 2006 года. Когда была сформирована первая Общественная палата Республики Коми.

- Когда последний раз?

- Может, в 2014 или 2015 году. Точную дату не помню. Такие ситуации возникали, когда к Чернову обращались люди. Очень многие обращались за помощью, и он финансово помогал.

- На протяжении всего этого периода он передавал денежные средства?

- Я думаю, что нет.

- Были годы, когда Чернов ни разу вам деньги не передавал?

- Допускаю, что были. Категорично сказать не могу. Я не помню.

- В какой сумме передавались денежные средства?

- Я думаю, от 50 до 60 тыс. руб. В зависимости от проезда, куда необходимо ехать.

Члены Общественной палаты ездили в основном в Санкт-Петербург, Москву, Сочи.

- Как оформлялась передача денежных средств вам от Чернова и от вас следующему лицу?

- Чернов мне давал деньги без оформления чего-либо, а передача денег лицу, которому они предназначались, оформлялась распиской, в которой указывалось, что человек получил деньги на такие-то цели.

- Чернов пояснял источник происхождения этих денежных средств?

- Нет. Я полагал и полагаю, что это личные денежные средства Алексея Леонидовича, что он платил их из своей заработной платы.

- Из своей зарплаты платил?

- Допускаю, что да.

- Из чего вы сделали такой вывод?

- Я так думаю.

Про газету-клон и Колегова

Из дальнейших ответов свидетеля следовало, что передача денег Родову Черновым происходила в рабочем кабинете последнего. При передаче денег другие лица не присутствовали.

- Как вы узнавали, что необходимо прийти и получить деньги от Чернова?

- Алексей Леонидович говорил, что есть такое обращение о финансовой помощи от того или иного человека, что надо помочь. Он просил меня подойти.

- Вы всегда сами передавали конечному получателю или кому-то еще поручали?

- Что касается общественных организаций, порой это я делал сам, иногда об этом просил Павла Олеговича Марущака (бывший начальник управления связи администрации главы Коми — ред.).

- Как часто это происходило?

- Вполне возможно, что в полгода было раз или два.

- Перечислите общественные организации, членам которых передавались деньги.

- В основном это были члены Общественной палаты Коми, которые часто ездили в командировки.

- А какие-то общественные мероприятия финансировались таким образом?

- Не помню.

- Какие-то печатные издания, интернет-издания таким образом финансировались?

- Финансировались не издания, а представители некоторых СМИ, у которых возникала необходимость присутствия на том или ином мероприятии федерального уровня.

Далее прокурор просил рассказать об истории появления газеты «Красное знамя Севера».

По словам свидетеля, раньше была в республике газета «Красное знамя», которая издавалась с первой половины ХХ века и во многом была ориентирована на пенсионеров. Затем у газеты сменился собственник, который в газете все поменял, что привело к тому, что она перестала отвечать интересам людей старшего поколения. По словам Родова, было много обращений от ветеранских объединений о том, что газета уже не та. По инициативе ветеранского объединения участников боевых действий в Афганистане была создана газета «Красное знамя Севера», которая по своему содержанию в большей мере отвечала интересам и чаяниям пожилых людей.

Прокурор интересовался, знает ли свидетель организацию «Рубеж Севера» (признана запрещенной на территории РФ) и ее лидера Алексея Колегова.

Родов ответил, что из СМИ знает о деятельности Колегова, несколько раз его видел в здании главы и правительства Коми. По словам Родова, Колегов приходил к Павлу Марущаку.

Говоря о Марущаке, Родов сообщил, что тот взаимодействовал с общественными организациями и со СМИ, решал финансовые и кадровые вопросы.

Прокурор поинтересовался у свидетеля, входила ли передача денег в его (Родова) должностные обязанности.

- Нет. Это была просьба.

- Вы не спрашивали у Чернова, почему он сам не передаст деньги тем людям, которые в них нуждаются.

- Не спрашивал.

- Получатели денежных средств знали, что это деньги от Чернова?

- Да. Они же обращались за финансовой помощью. Я хочу отметить, что это были подотчетные денежные средства. Мною предоставлялся отчет. Чернов его проверял.

- Прошу уточнить. Вы — государственный служащий, Чернов — государственный служащий. Когда вы говорите, что деньги подотчетные, вы имеете в виду, что они предусмотрены бюджетом?

- Нет. Это так называю, потому что я это делал во внерабочее время. И второе, были доверительные отношения с представителями СМИ, которым такую помощь получали.

Про выборы

Далее речь зашла об участии Родова в избирательных кампаниях.

- В избирательных кампаниях я участвовал. Последний раз в качестве кандидата в депутаты Госсовета Коми. На этапе подготовки, в межвыборный период были мероприятия, которые проводила исполнительная власть для активизации явки избирателей. А в выборный период - была проверка правильности использования финансовых средств от спонсоров, которые участвовали в избирательном процессе. Это был контроль за правильностью и чистотой избирательного процесса.

- Вам лично Чернов какие-нибудь денежные средства передавал?

- Нет. У меня по договоренности с Черновым в последнюю кампанию были премиальные из сэкономленных средств. Чернов мне лично деньги не передавал. Они были взяты из сэкономленного фонда.

- Что это была за сумма?

- Это было под занавес кампании 2015 года. Было сказано, что велась работа во внеурочное время, по выходным дням. Сумму, насколько я помню, 200-250 тыс. руб. по согласованию с Черновым по итогам избирательной кампании мне было разрешено использовать для выплаты себе в качестве бонуса за счет сэкономленных средств.

Прокурор просил рассказать более подробно.

- Через меня проходили определенные финансы, предназначенные для финансирования некоторых мероприятий избирательного процесса. Они проходили в межвыборный период и в сам выборный период. Деньги предназначались для финансирования мероприятий, направленных на повышение явки.

- Поясните, пожалуйста, механизм получения этих денежных средств.

- У меня были денежные средства. Они были предназначены, в соответствии со сметой, с расчетами на стимулирование явки на выборах.

- В ваши должностные обязанности первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Коми входила обязанность хранить денежные средства для избирательной кампании?

- Нет, в моих должностных обязанностях этого не было.

Адвокат Карен Гиголян заявил, что вопросы прокурора не имеют отношения к предъявленному обвинению. Однако судья просила государственного обвинителя продолжать задавать вопросы.

- На основании чего у вас хранились, и вы ими распоряжались, денежные средства, из которых вы по согласованию с Черновым выделили себе 200 тыс. руб.

- Я не знаю, как ответить.

- Что вы говорили Марущаку при передаче денежных средств?

- Что такой-такой журналист обратился за финансовой помощью. Мы ему оказываем эту помощь в соответствии со сметой, которая была заявлена и проверена мною. С последующим отчетом о целевом использовании.

Также в суде вчера, 24 июля, были допрошены экс-председатель правительства Коми Владимир Тукмаков и депутат горсовета Сыктывкара Илья Богданов.