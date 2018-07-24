Суд по делу Гайзера: автора статей «Зарубинкорпорейтед» Сергея Сорокина допросили в Сыктывкаре

24 Июль 17:55 2018-07-24T19:01:17+03:00

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В Замоскворецком суде Москвы продолжается допрос свидетелей по "делу Гайзера". По видеосвязи из Сыктывкарского городского суда допросили Светлану Станину — бывшего бухгалтера «Агрохолдинга» (дочерняя компания Фонда поддержки инвестпроектов Коми).

Она заявила, что в ее показаниях «немного другие» формулировки, чем те которые она сообщала следствию на допросах. А журналист Сергей Сорокин рассказал, откуда брал информацию для серии разоблачительных статей с общим названием «Зарубинкорпорейтед», которые были опубликованы в газете «Красное знамя».

«Если я захочу, я могу вас посадить»

Светлана Станина рассказала, что в 1997 году по делам организации, в которой она работала, пришла в «Комисоцбанк», где встретила Игоря Кудинова, он тогда руководил отделом ценных бумаг. Он предложил ей стать бухгалтером в «Коми финансовой компании», хона согласилась и проработала там до 2009 года, сообщает "7х7".

После этого Станина перешла в ОАО «Агрохолдинг» на должность главного бухгалтера. Компания, по ее словам, занималась управлением предприятиями: молокозаводом, «Сыктывкарским ликеро-водочным заводом» и птицефабрикой "Зеленецкая". Станина была не только бухгалтером, но и членом совета директоров акционерного общества, куда ее также пригласил Кудинов. Она рассказала, что не присутствовала ни на одном собрании совета из-за занятости и не знает, собирался совет директоров или нет на самом деле — она просто подписывала протоколы собраний, которые привозил юрист птицефабрики.

Также она была членом совета директоров хлебозавода, где не принимала никаких решений и также просто подписывала протоколы. Станина рассказала, что читала документы перед тем, как их подписать, и доверяла руководству, что ничего незаконного в них нет. Также она некоторое время по договоренности с Кудиновым была номинальным директором «Агрохолдинга».

Прокурор зачитал показания, которые Станина давала на следствии. В них, например, говорилось, что Кудинов согласовывал свои решения с Вячеславом Гайзером. Свидетель подтвердила, что давала их, но формулировки были «немного другими».

— Следователь говорил мне: «Ну, смысл же тот же, поэтому оставим так». Я была очень уставшая и вымотанная всем этим, поэтому возражения мои были слабыми, — вспомнила Станина.

Адвокат бывшего заместителя главы Коми Алексея Чернова Карен Гиголян спросил, говорил ли кто-то из следователей на допросе, что она может быть привлечена к уголовной ответственности как участник преступного сообщества.

— Мне об этом говорил Чехович [следователь управления Следственного комитета по Коми Дмитрий Чехович], конкретно это звучало так: «Если я захочу, я могу вас посадить», — рассказала свидетель.

По ее словам, следователь объяснил ей, что поскольку она была директором «Агрохолдинга», значит, она считается соучастницей. На допросе, когда ей это говорили, она была без адвоката.

«Зарубинкорпорейтед»

На заседании также допросили журналиста, автора серии статей «Зарубинкорпорейтед» о коррупции во власти Коми Сергея Сорокина. По его словам, ему как журналисту было известно о влиянии на экономическую, финансовую и политическую сферы республики предпринимателя Александра Зарубина, которого следствие считает организатором предполагаемого преступного сообщества.

Свидетель на вопрос адвокатов обвиняемых уточнил, что о том, что Зарубин оказывал влияние, известно ему из совокупности источников.

— У меня были информаторы, которые об этом говорили мне как журналисту, — рассказал Сорокин.

Лично с Зарубиным Сорокин, по его словам, общался только один раз — по телефону в течение часа. Республиканские власти игнорировали статьи Сорокина, никакого давления лично на себя он не испытывал, а просьб не публиковать какие-либо материалы не было.

Адвокаты попросили назвать источники информации, но Сорокин ответил, что не помнит их.

— У меня есть такое счастливое свойство: если человек не хочет, чтобы его ФИО фигурировало где-либо, то я сразу и напрочь забываю имя этого человека, — объяснил свидетель.

По словам Сорокина, информация появлялась в статье, только если ее подтверждали как минимум два источника.

Нарушений не нашли

Свидетеля также спросили, знакома ли ему Дарья Шучалина, и попросили ее охарактеризовать. Сорокин ответил, что знакома — это журналист и член Общественной палаты Коми, но давать характеристику он ей не будет, потому что это не имеет отношения к делу.

— Известно ли вам, что она выполняла какие-то заказные задания? — спросил адвокат бывшего начальника управления информации главы Павла Марущака Сергей Егоров.

— Одно время она возглавляла газету «Красное знамя Севера», которая, насколько я знаю, была создана специально, чтобы часть читателей отнять у газеты «Красное знамя». Она была выполнена по дизайну и по форме очень похоже до степени смешения с газетой «Красное знамя».

По словам свидетеля, у «Красного знамени» были долги перед типографией, редакция переезжала с места на место. Когда редакция располагалась в здании республиканской типографии, у ее директора возникли проблемы, его попросили не продлевать аренду и удалить газету с площадей типографии.

Чернов спросил у Сорокина, известно ли ему о том, что агентство «БНКоми» публиковало ответ властей на один из материалов про коррупцию, но свидетель ответил, что не считает, что это был ответ по существу — в нем не было ответа на конкретные факты. Также Сорокин сказал, что не знает о том, что республиканская прокуратура проводила проверку, но не нашла нарушений в действиях руководителей республики, о которой на заседании сообщил Чернов.