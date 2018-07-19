2018-07-19T12:53:44+03:00
Общество

За секунду до: сыктывкарец чудом не попал под колеса мотоцикла

К счастью, все закончилось хорошо
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарец чуть не попал под колеса мотоцикла 18 07 2018.

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В сети набирает популярность видео, как житель Эжвинского района Сыктывкара успел увернуться от мотоцикла, который ехал прямо на него, не сбавляя скорости. Секунда отделяла его от трагического столкновения. К счастью, все закончилось хорошо. Но пользователи соцсетей были взбешены поступком обладателя двухколесного транспорта и порекомендовали ему сжечь свои права. Инцидент заснял видеорегистратор встречного автомобиля. Видео выложила в соцсети очевидец Татьяна К.

Дорожный инцидент произошел в Эжвинском районе Сыктывкара в среду, 18 июля, в разгар рабочего дня. На записи видно, что мужчина переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, то есть не нарушает правил дорожного движения. Машины остановились, чтобы пропустить пешехода. Когда человек уже практически приблизился к краю дороги, то на него чуть не наехал мотоцикл. Если бы он оказался на этом месте секундой раньше, то трагического столкновения не удалось бы избежать.

- Еще и с большой скоростью едет. Чтобы перейти дорогу, надо видеть таких мотоциклистов сквозь машины, - возмутилась эжвинска Светлана С.

- Поэтому надо не перебегать дорогу, а переходить, да при этом смотреть по сторонам до окончания перехода, - подметил Иван Ш.

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