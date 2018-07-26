2018-07-26T16:17:17+03:00
Общество

Русские путевки не сдают: туристы из Сыктывкара не спешат возвращать билеты в Грецию

Турагентства заявляют, что предлагают отдых в отелях, удаленных от пожаров
Алиса КОЗЛОВА
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Огонь бушует в окрестностях Афин. Фото: REUTERSОгонь бушует в окрестностях Афин. Фото: REUTERS
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В Греции бушуют лесные пожары, в огне оказались куротрные зоны и населенные пункты, пожарищем охвачены территории вблизи популярных достопримечательностей. Федеральные СМИ пугают данными о погибших: стихия уже унесла 70 жизней, с ожогами госпитализированы почти 200 человек. Однако трагические обстоятельства не заставили жителей Коми пересмотреть свои планы по поводу отдыха в Элладе.

- Пока никто из наших клиентов не сдал путевки в Грецию. Греция как была, так и остается одним из популярных стран, куда любят выезжать сыктывкарцы. Но ни одна европейская страна не может конкурировать с Турцией, Тунисом и Египтом - эти направления на протяжении последних лет вызывают большой интерес у наших граждан, - прокомментировал журналисту "КП в Коми" Мнацакан Никогосян, председатель ассоциации турагентств РК.

Данную информацию нам подтвердили в одном из сыктывкарских турагентств.

- Мы продаем путевки на островную часть Греции - Крит, Родос, Кос, Корфу, куда пожары не добрались. Поэтому туристам, отдыхающим на островах, ничто не угрожает, - заявили нашему корреспонденту в турагентстве.

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