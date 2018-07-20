«Он на ходу остановил машину скорой»: сыктывкарка ищет героя, который спас ее ребенка

20 Июль 13:00 2018-07-24T16:43:36+03:00

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Сыктывкарка ищет неизвестного героя, который проявил чудеса неравнодушия и смелости. Он не стал долго думать, когда к нему в салон его автомобиля села женщина с бездыханным ребенком: мужчина на скорости поехал в больницу, чтобы спасти малышку. В пути он затормозил машину скорой помощи, перегородив ей дорогу. Сейчас жизнь девочки вне опасности. Мама малышки не успела сказать спасибо водителю, но она надеется, что он прочитает статью и поймет, как много значила его помощь.

Сыктывкарка Анна Шевелева 19 июля шла с дочкой в садик. Около 7:00 малышка споткнулась, упала и ударилась головой об асфальт около дома №4 по улице Весенней в Эжве. Горожанка с ужасом вспоминает о страшных мгновениях, которые ей пришлось пережить.

- Ребенок теряет сознание у меня на глазах. Он бьется в судорогах, закатив глаза. Это был ужас, - вспоминает Анна.

Понимая, что каждая секунда на счету, сыктывкарка бросилась к первой машине, которая ей попала на глаза. Она даже не может вспомнить, как оказалась внутри салона.

- Я села в машину с криками «Помогите! Везите!» Он, нарушая правила движения, чтобы не терять ни минуты, ехал очень быстро. На перекрестке улицы Славы и проспекта Бумажников мужчина затормозил авто скорой помощи, перегородив машине дорогу. Карета медиков остановилась, я выбежала из авто и даже не сказала спасибо человеку, который гнал со всей мочи, чтобы спасти мою малышку, - рассказала сыктывкарка порталу «Комсомольская правда в Коми».

Ребенок пришел в себя уже в машине скорой помощи. Малышку экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где девочке оказали первую медицинскую помощь. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Сейчас ребенок находится на обследовании под наблюдением специалистов.

Анна Шевелева не может вспомнить, какого цвета была машина или какого возраста был ее спаситель. В момент, когда произошло несчастье, она ничего не видела вокруг, кроме своего малыша. Когда опасность миновала, девушка вспомнила, что даже не сказала неизвестному автомобилисту «спасибо». Но она верит « в силу пяти рукопожатий».

- Очень хочется сказать ему теплые слова благодарности. Если бы не этот человек, сложно представить, чем могла бы закончиться эта история, - подытожила сыктывкарка.