В Крыму машина с номерами Коми попала в ДТП: погибла женщина
Иномарка врезалась в трактор
Трагедия произошла в СимферополеФото: из открытых источников
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В субботу, 22 июля, в Симферополе произошла авария с участием автомобиля с номерами Республики Коми. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
По их словам, авария произошла ночью на объездной. Toyota Camri врезалась в стоящий трактор в прицепе. В результате ДТП погибла женщина, сидевшая на переднем сиденьи. Водитель и ребенок, находившиеся в салоне «японца», остались живы. Очевидцы рассказали, что на машине были номера 11-го региона. Позднее, по их словам, в стоящие иномарку и трактор врезался еще один автомобиль. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.