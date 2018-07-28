Суд по делу Гайзера: Владимир Тукмаков заявил, что «Фонд поддержки инвестпроектов РК» помогал шахте «Интауголь»

28 Июль 19:29 2018-07-28T19:42:13+03:00

С 2011 по 2015 год бывший чиновник ежемесячно неофициально получал в дар по 100 тыс. руб. в месяц. Теневой доход в сумме составил 5,5 млн руб. Фото: предоставлено пресс-службой администрации главы Коми

С 2011 по 2015 год бывший чиновник неофициально получал в дар по 100 тыс. руб. в месяц. Теневой доход в сумме составил 5,5 млн руб.

Изменить размер текста: A A

В Замоскворецком суде по «делу Гайзера» дал показания в качестве свидетеля бывший председатель правительства Коми Владимир Тукмаков. По его словам, ничего подозрительного в деятельности республиканского ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» он не видел.

«Работали эффективно, а не номинально»

Из ответов свидетеля следует, что в 2010 году он пришел на работу в правительство республики. До этого он работал в Коми социальном банке, затем в Росфинназдоре. Будучи министром финансов Коми, Тукмаков входил в совет директоров «Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», сообщает БНК.

По словам Тукмакова, он не помнит, принимал ли он участие в совете директоров, когда решался вопрос о передаче фондом акций Зеленецкой птицефабрики в уставной капитал ООО «Агрохолдинг». Возможно, такое решение было принято до того, как он вошел в состав совета директоров фонда.

Тукмаков категорично заявил, что он, как член совета директоров фонда решения принимал осознанно, предварительно выяснив у председателя совета директоров Вячеслава Гайзера все вопросы и сомнения. Никто ему своего мнения не навязывал, не давал рекомендаций.

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер просил свидетеля привести примеры деятельности фонда в различных сферах.

- Фонд реально управлял предприятиями, которые в него входили, - заявил свидетель. - Это была безусловно эффективная, а не номинальная работа. Благодаря финансовой поддержке фонда был открыт реабилитационный центр в Верхней Максаковке, открылось множество фельдшерско-акушерских пунктов. Оказывалась поддержка оленеводческому предприятию в Инте, работе шахты «Интауголь», Сыктывкарскому промышленному комбинату.

Подсудимый Гайзер просил привести примеры деятельности фонда в сфере транспорта.

- Приобретение железнодорожных вагонов для обновления составов. Приобретались суда для организации речных перевозок в летний период через реку Печора в районе Вуктыла. Это сняло острую проблему, которая была на слуху и которую невозможно было решить за счет бюджетных средств. Фонд помог эту проблему снять, - сообщил свидетель.

Гайзер просил Тукмакова отметить роль фонда и входящей в него Коми тепловой компании в модернизации котельных в сельских районах Коми.

- Большинство районных предприятий ЖКХ находились в критическом состоянии. Они были неэффективны. Стоимость тепловой и электрической энергии зашкаливала. Котельные были малоэффективными, работали на угле и мазуте. Благодаря работе фонда котельные были заменены на модули, работающие на электричестве. Снизились тарифы на электрическую и тепловую энергию.

Теневой доход

Адвокат Сергей Егоров, защищающий экс-начальника управления информации администрации главы Коми Павла Марущака, спросил у Тукмакова, догадывался ли он о существовании в руководстве республики Коми организованного преступного сообщества, которое расхищало государственное имущество.

- Нет. Даже в мыслях ничего подобного не было, - заверил свидетель. По его словам, в деятельности фонда его тоже ничего не настораживало.

Адвокат Егоров спросил у свидетеля, почему допрошенный в суде бывший руководитель республиканского агентства по управлению имуществом Александр Беляев утверждает, что догадывался о существовании ОПС в руководстве Коми, деятельность которого была направлена на завладение государственными активами республики Коми.

Тукмаков ответил, что не знает, почему у Беляева сложилось такое мнение.

Отметим, что Владимир Тукмаков сейчас ищет работу. В 2016 году его сняли с поста председателя правительства в связи с утратой доверия. Прокурорская проверка установила, что Тукмаков с февраля 2011 года по август 2015 года ежемесячно получал в качестве дара неофициальные денежные средства в размере 100 тыс. рублей, всего за указанный период – 5,5 млн рублей. При этом чиновник нарушил требования о полном и достоверном отражении сведений о доходах. Кроме того, в 2014 году при назначении на должность председателя правительства Коми он сокрыл доход, полученный подобным образом при замещении в 2011-2013 годах должности заместителя главы Республики Коми – регионального министра финансов.

Удельный вес неотраженного Тукмаковым дохода от общего дохода его семьи за 2012-2014 годах в среднем составил 38 процентов. Указание должностным лицом недостоверных сведений о доходах при величине ошибки более 20 процентов от общего дохода семьи в год расценили как проступок, влекущий освобождение лица от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

В ходе допроса в Замоскворецком суде получение Тукмаковым неофициальных доплат от прежнего руководства республики Коми не затрагивалось.