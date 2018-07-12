В Инте шахтеров официально уведомляют о закрытии АО "Интауголь"

12 Июль 13:10 2018-07-12T13:39:46+03:00

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Сегодня на АО "Интауголь" началась выдача уведомлений работникам о досрочном расторжении трудового договора в связи с решением о прекращении деятельности предприятия. Документы вручены 291 сотруднику закрывающейся компании.

Напомним, совет директоров АО "Интауголь" принял решение о ликвидации предприятия. Компания работала в убыток, дальнейшая ее деятельность только увеличила бы долги "Интаугля". Глава Коми Сергей Гапликов поддержал решение руководства шахты.

Сейчас на предприятии продолжается работа по организации дельнейшего трудоустройства работников ликвидируемой шахты. Консультации проводят представители Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. Сотрудники кадровой службы компании «Воркутауголь» продолжают прием анкет и тестирование работников АО «Интауголь», изъявивших желание продолжить трудовую деятельность в структурных подразделениях компании.

По данным оперативного штаба, с дальнейшим трудоустройством после высвобождения уже определился 81 работник АО «Интауголь». Все они оформили соответствующие анкеты и заявления.

Наибольшее количество вакансий для высвобождающихся работников АО «Интауголь» предлагает компания «Воркутауголь» и ее партнер «Северная алмазная компания», и свыше 60 горняков заявили о желании работать на этих предприятиях.

Свои перечни вакансий так же представили угледобывающее предприятие Республики Тыва ЕВРАЗ «МЕЖЕГЕЙУГОЛЬ», АО «Ургалуголь» из Хабаровского края, Государственный трест «АРКТИКУГОЛЬ» с архипелага Шпицберген, предприятие "Нордголд" в Бурятии и сразу две кемеровских компании - АО «СУЭК-Кузбасс» и Шахтоуправление «Талдинское-Западное». АО «Боксит Тимана», АО «Ситтек» и ООО «Плитный мир» готовы принять на работу высвобождающихся работников «Интауголь» на территории Республики Коми.

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