2018-07-24T16:05:30+03:00
Общество

Судьбу спорного участка в Орбите решит Верховный суд России

Об этом заявил Валерий Козлов на планерке
Дарья ЮДИНА
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Судьбу участка в Орбите реши Верховный суд РоссииСудьбу участка в Орбите реши Верховный суд России
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Сегодня в мэрии Сыктывкара прошла городская планерка, на которой присутствовали журналисты. В числе обсуждаемых «острых» вопросов была судьба спорного участка в микрорайоне Орбита, который никак не могут «поделить» местные активисты и компания «Ассорти+».

Напомним, что участники инициативной группы «Орбита против строительства» хотели превратить камень преткновения в парковую зону с парковкой. Но депутаты городского совета их инициативу не поддержали. Дело об участке даже рассматривали в суде другого региона, но администрация вместе с активистами проиграли и там.

В итоге, мэрия будет подавать жалобу в высшую инстанцию:

— Кассационная жалоба в Верховный суд России будет подана. Изменения в генплан по поводу парковой зоны принимаются комиссией, в которую входит ряд министерств, ресурсо-снабжающие организации. Комиссия не приняла этот участок за парковую зону. На вердикт повлияло, в частности, то, что эта территория со всех сторон огорожена автомобильными дорогами с интенсивным движением, — цитирует Валерия Козлова портал «ProГОРОД».

Параллельно с этой жалобой в Верховном суде республики в августе будет рассматриваться другая кассационная претензия: общественники хотят обжаловать решение городского суда, принятое по поводу парковки.

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