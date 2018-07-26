2018-07-26T10:25:32+03:00
Общество

33-летний мотоциклист погиб в ДТП с трактором под Сыктывкаром

Местные жители не могут прийти в себя после утраты
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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Вчера, 25 июля, под Сыктывкаром при столкновении с трактором погиб водитель мотоцикла, сообщает БНК.

26 июля мотоциклист возвращался с Тыла-Ю в Выльгорт и в районе поворота к поселку Связистов (13-й километр) врезался в трактор. Неизвестно, как произошла смертельная авария. В ГИБДД по Коми отказались давать комментарий по поводу ДТП. Очевидцы сообщают, что трактор и мотоциклист двигались параллельно, но в какой-то момент водитель двухколесного транспорта поменял траекторию движения и столкнулся с трактором. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Как рассказывают местные жители, у погибшего осталось двое детей, жена и много планов на жизнь. Известно также, что он был уважаемым человеком, вел активную общественную жизнь и неоднократно участвовал в организации автомероприятий. Выльгортцы еще не могут прийти в себя после трагедии.

- Сложно в это поверить, когда еще вчера он был, а в момент его не стало. Он был один из немногих настоящих, честных и порядочных людей, готовых прийти на выручку без колебаний, - пишут местные жители.

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