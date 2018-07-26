Мотоциклист, который погиб в ДТП с трактором, был организатором автомобильных мероприятий в Коми

26 Июль 12:25 2018-07-26T13:56:27+03:00

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В Сыктывкаре в ДТП с мотоциклом погиб известный организатор и участник многих автомобильных мероприятий в Коми Павел Адаховский. Друзья и коллеги по автоспорту не могут прийти в себя после трагедии, о чем они пишут в соцсетях.

ДТП, где столкнулись мотоцикл и трактор, произошло вчера, 25 июля, в Выльгорте. Обстоятельства аварии не известны, однако, по словам друзей, 33-летний мотоциклист стал жертвой, а не виновником дорожного происшествия. Он скончался до приезда машины скорой помощи. Известно, что у погибшего остались двое детей и жена.

Павла характеризуют, как человека с большой буквы, который всегда был готов прийти на помощь. Он участвовал в организации многих автомобильных мероприятий в Коми и был частью авто-спортивной семьи.

- Он был один из немногих настоящих, честных и порядочных людей, готовых прийти на выручку без колебаний. Как мотоциклист, он был предельно аккуратен и тактичен, - написал на своей странице кандидат в мастера спорта по автогонкам Максим Белых.

«Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшего.