В Сыктывкаре обстреляли автомобиль такси
Полицейские задержали двух злоумышленников
В результате случившегося водитель не пострадалФото: из открытых источников
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В ночь на воскресенье, 29 июля, в Сыктывкаре с балкона обстреляли автомобиль службы такси. Об этом сообщил очевидец случившегося.По его словам, инцидент произошел в Орбите, на улице Петрозаводской. Автомобиль службы такси стоял около подъезда дома №27/1 по улице Петрозаводской. Внезапно с балкона многоэтажки неизвестные обстреляли стекло передней двери машины. В результате оно разбилось вдребезги. При этом водитель в результате случившегося не пострадал.На место прибыли сотрудники полиции и задержали двух парней. Как передает PG11.ru, у одного из злоумышленников оказался травматический пистолет.