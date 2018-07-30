Сыктывкарцы по воскресеньям зажигают в ритме бачаты, диско-фокса и линди-хопа
Тысячу раз неправы те, кто говорит, что в Сыктывкаре нечем занятся в свободное от работы время. Чтобы убедиться в обратном достаточно было прийти вчерашним вечером на Театральную площадь, где прошел очередной танцевальный open-air. Любители танцев с удовольствием оттягивались под джазовые композиции, латиноамериканские хиты и динамичную эстрадную музыку.
Танцы объединяют горожан разных возрастов и профессий, в этом и проявляется демократическая сущность танцевальной open airФото: Алиса КОЗЛОВА
Подобного рода воскресные вечеринки проходят в столице Коми уже четвертое лето подряд и стали неотъемлемой частью культурной жизни города. Около сотни горожан по привычке приходят на площадь: одни, чтобы потанцевать, а другие - насладиться мастерством танцоров. На временную танцплощадку, которой участникам open-air служил просторный участок площади, ограниченный двумя рядами скамеек, выходили далеко не дилетанты. Все участники великолепно владели такими стилями танцев, как бачата, диско-фоск, кизомбо, линди-хоп - чувствовалось, что все танцоры прошли отличную подготовку. Многие участники с легкостью импровизировали и включали в базовый рисунок танца экспрессивные элементы.
Танцевальная вечеринка стала неотъемлемой частью культурной жизни столицы КомиФото: Алиса КОЗЛОВА
- Нередко люди, которые приходят на open-air в качестве зрителей, записываются в танцшколу и после дву-трех занятий уже выходят на танцплощадку, - рассказала "КП в Коми" организатор танцевального вечера Галина Боброва.
Участники нередко добавляют экспрессии своему танцуФото: Алиса КОЗЛОВА
Впрочем устроители вечеринки рады всем желающим и даже готовы предоставить площадку любителям хип-хопа и любых других танцевальных направлений. Но при одном условии: если танцоры заранее предупредят о желании подключиться к динамичному марафону.
Так что, приходите на Театральную площадь и наслаждайтесь танцами.
Танцуют люди подготовленные, которые великолепно владеют различными стилями танцевФото: Алиса КОЗЛОВА
Танцевальная вечеринка длится весь вечер.Фото: Алиса КОЗЛОВА
На танцполе никогда не бывает скучноФото: Алиса КОЗЛОВА
Здесь танцуют исключительно парамиФото: Алиса КОЗЛОВА