Митинг, танцы, мотоциклы: последние выходные июля в Сыктывкаре

27 Июль 12:47 2018-07-27T13:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Изнываете от жары и не знаете, чем себя занять? Жалеете, что остались в городе вместо того, чтобы махнуть на море? Скука сама себя не развеет — пора выйти на улицы Сыктывкара и отлично развлечься. Чтобы определиться, как вы будете отдыхать, загляните в подборку — здесь собрано немало интересных событий.

Митингующие соберутся в Мичуринском паркеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

ЧТО: Выразить свой протест и несогласие с пенсионной реформой можно будет в эту субботу на митинге. Кроме повышения пенсионного возраста, заявлены ещё несколько тем, — искусственно раздутые цены на бензин, рост налогов и тарифов ЖКХ. Если вам не нравится то, что происходит сейчас в стране и республике, приходите и выскажите свое мнение. Но держите себя в руках и не забывайте про правила, чтобы после не оказаться в отделении полиции.

ГДЕ: Мичуринский парк, площадка в северной части сквера, на пересечении улицы Димитрова и Октябрьского проспекта.

КОГДА: 28 июля, с 15 часов.

Участники "Танцев на Театральной" будут двигаться прямо под открытым небом

ЧТО: Лучший способ сбросить накопленное за будни напряжение — станцевать на open air. В «Танцах на Театральной» никто с вас строгих па спрашивать не будет — двигайтесь в своем ритме, не оглядываясь других. Приятная музыка, хорошая компания и танцы на свежем воздухе — вот лучшие составляющие для прекрасного вечера воскресенья.

ГДЕ: Театральная площадь.

КОГДА: 29 июля, с 18 часов.

В субботу пройдут соревнования по фигурному вождению

ЧТО: Байкеры смогут показать, насколько хорошо они управляются с железным конем на соревнованиях по фигурному вождению. К участию допускаются владельцы скутеров (одиночек), мотоциклов, мопедов любого производства и любой модели, с рабочим объемом двигателя не более 250 кубических сантиметров. Неважно, какой у вас стаж: главное, чтобы вы были старше 14 лет и у вас была нужная защитная экипировка.

ГДЕ: Автодром «Автошколы № 1» (Сысольское шоссе, дом 29).

КОГДА: 28 июля, 11 часов.

Горожане смогут порисовать с молодыми художниками со всех уголков России

ЧТО: Побывать на интересных мастер-классах по живописи, нарисовать картину, которую станет частью виртуальной выставки, и пообщаться с молодыми и талантливыми художниками — все это можно сделать на акции «Рисуем вместе». Вход бесплатный, и брать с собой принадлежности не нужно. Кисти, краски и холсты выдадут на месте.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми.

КОГДА: 29 июля, с 11 часов.

Недавно в Сыктывкаре открылась выставка художниц из коми, которых признали за рубежомФото: Алиса КОЗЛОВА

ЧТО: Эти выходные приготовили для эстетов замечательный подарок. Недавно в Сыктывкаре открылась выставка Татьяны Васильевой и Екатерины Ушановой — художниц из Коми, получивших признание в Европе и США. «Из путешествий» — это «смешение» двух сильных творческих линий: если работы Екатерины Ушановой эмоциональны и брызжут «красками жизни», то картины Татьяны Васильевой отличаются глубиной вдумчивостью.

ГДЕ: Галерея «Пейзажи Севера» (улица Коммунистическая, 34).

КОГДА: 28 июля, с 9 до 14 часов.