«Трехдневный путь в поезде Сыктывкар-Адлер — это ад»: жители Коми рассказали о муках путешествия на юг

31 Июль 13:01 2018-07-31T14:59:55+03:00

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Сыктывкарцы недовольны дряхлыми вагонами, курсирующими между Сыктывкаром и Адлером. По словам жителей Коми, трехдневный путь до юга превращается в настоящий ад, потому что в поезде не предусмотрены кондиционеры. О своих муках они рассказали порталу «Комсомольская правда в Коми».

Сыктывкарец Василий Канцлер один из многих, кто был пассажиром поезда №558 из столицы Коми в Адлер и обратно. Мужчина каждый год путешествует на юг в старых вагонах южного маршрута. Горожанина удивляет, что с годами проблема не решается: в поезде духота, кондиционеров нет, а о биотуалетах приходится только мечтать.

- Три дня в старых грязных вагонах! Окна не открываются, духота страшная. Одна отрада — проводники, которые стараются помочь. Пишем постоянно об этой проблеме в «Книге отзывов», но все без толку: даже не перезванивают. А цены от 5 тысяч за место в плацкартном вагоне, а в купе — 10 тысяч рублей! Когда уже до Сыктывкара дойдут новые вагоны? - спрашивает Василий.

Фото Василия Канцлера

В ОАО «РЖД Северная железная дорога» рассказали, что поезда дальнего следования формируются перевозчиком, исходя из сложившегося спроса населения, наличия парка вагонов и технической возможности.

- Беспересадочная группа вагонов Сыктывкар-Адлер, исходя из наличного парка, формируется в составе одного плацкартного вагона с классом обслуживания 3У (без экологически чистого туалета и системы кондиционирования воздуха). С 1 июня по 31 августа действуют понижающее коэффициенты к тарифам на проезд пассажиров в вагонах с более низким уровнем сервисной оснащенности поездов. Так, для плацкартных вагонов с классом обслуживания «ЗУ» действует скидка 5%, а для купейных вагонов с классом обслуживания «2Л» - 0,90 (скидка 10%), - ответили в службе корпоративных коммуникаций.

Однако четкого ответа, почему Сыктывкар обделили комфортабельными вагонами дальнего следования до юга, мы не получили. Но в компании уточнили, что работают на улучшением обслуживания.

- РЖД проводит планомерную замену подвижного состава современными пассажирскими вагонами, оборудованными установками кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. В период массовых летних пассажирских перевозок новые вагоны в первую очередь используется в специальных составах для перевозки организованных групп детей и в фирменных поездах. На лето Северным филиалом АО «ФПК» сформировано шесть составов для перевозки организованных групп детей.