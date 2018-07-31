Движение вверх: как волонтеры делают Полярный Урал доступным для каждого

31 Июль 14:38 2018-07-31T17:20:48+03:00

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Освоение гор – это процесс не одного года и десятилетия. Чтобы появились материалы с детально описанными маршрутами, десятки волонтеров каждый год открывают новые места и вносят их на карту. Благодаря им человеку с опытом уровня ноль, можно, не боясь преград, пройти эти маршруты. Именно для этого каждый год в долине реки Собь проходит экспедиция «Полярные горы». Мы поучаствовали в уникальном мероприятии и узнали, как, не имея за плечами багажа знаний, стать волонтером и альпинистом.

Экспедиция «Полярные горы» проводится уже 12 лет под эгидой Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма. Она создана не только для того, чтобы дети научились жить в дикой природе, быть туристами и альпинистами, но и стали исследователями Арктики и первооткрывателями новых маршрутов. В проекте участвовало больше 60 детей и взрослых из Сыктывкара, Инты, Усть-Усы, Вуктыла из разных туристических и альпинистских объединений.

В проекте участвовало больше 60 детей и взрослых из Сыктывкара, Инты, Усть-Усы, Вуктыла из разных туристических и альпинистских объединенийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Но одна из главных миссий проекта – открытие новых маршрутов, в которых участвуют и опытные альпинисты, и новички. Эта особенность похода и стала причиной желания стать его участником. Несмотря на отстутвие альпинисткого опыта и страх выйти из зоны комфорта, я села на поезд и уже через сутки добрались до места дислокации спортивно-краеведческой экспедиции «Полярные горы» – окрестностей станции Собь - за сутки. Заброска не потребовалась, ведь бивуак развернулся примерно в 300 метрах от ж/д станции.

Как стать альпинистом

Первые дни мозг не мог привыкнуть к обилию свежего воздуха, красоте необъятных горных массивов, которые ослепительно сверкали на солнце, и куче новой информации об альпинизме. Альпинизм - это образ жизни и даже особая философия. Каждый покоритель гор - это своего рода волонтер, который оставивает новые маршруты.

Но для новичков- волонтеров, прежде чем покорять новые горизонты, необходимо закрепить навыки альпиниста. Для этого в первые дни на учебном полигоне, который прозвали «Гребешки- Кузнечики» благодаря одноимённому ручью, проходили скальные занятия. Хочешь научиться – бери каску, систему (элемент скалолазного и альпинистского снаряжения, который спортсмен надевает на себя, и к которому с помощью узла «восьмёрка» или карабина крепится верёвка- ред.), внимательно слушай инструктора и штурмуй вершину скалы.

Прежде чем стать волонтером, необходимо закрепить навыки альпинистаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Дети шаг за шагом пробуют забираться на отвесную стену. Один мальчик сорвался три раза подряд и заплакал. «Ты же борец, ставь ногу вот сюда и все получится», - утешает малыша координатор проекта, инструктор-методист по альпинизму 1 категории Сергей Журавлёв. В итоге, ребенок поднимается до вершины с четверного раза. Он счастлив, как первопроходец. Я внизу выполняю важную миссию – раздаю конфеты тем, кто не сдался и долез. Почему это так сложно? Решила попробовать сама. Стала лезть, в глазах темнело от осознания непослушности тела и шершавых камней, которые царапают ладони. Альпинизм – это своего рода шахматы на высоте. Каждый неправильный шаг – это срыв, каждый правильный – движение вверх. Преодолев стену, мне захотелось закричать «Я могу!»

Первые вершины

Первые дни – это отработка навыков и их закрепление: все, как положено в педагогике. Дальше мы отправились в поход к горному массиву Райиз, где ребята будут покорять свои первые вершины. Базовый лагерь разместился у подножия пика Скальный. Но альпинисты его прозвали Динозавр, благодаря его отдаленной схожести с вымершим зверем.

Дети идут в горы к горному массиву Райиз и пику СкальныйФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Как только установилась благоприятная погода, мы начали восхождение по маршруту 1Б горного массива Райиз. Я пошла с группой под руководством опытного инструктора Сергея Мальцева из Ухты, который был одним из первых, кто начал освоение этого района еще в 70-х годах.

Для тех, кто никогда не поднимался на горы – это проверка альпинистских знаний. И в «диких» условиях инструктор внимательно следит, чтобы правильно был закреплена самостраховка. Безопасность в горах – это первостепенно. Метр за метром мы поднимаемся по каменистым уступам древних гор.

Про волонтерство

Сергей Мальцев знает эти места досконально. Он указывает на пики, которые пока еще не освоены альпинистами, но это дело времени. Это и есть суть волонтерского компонента фестиваля: открытие новых маршрутов. За годы освоения Полярного Урала альпинисты открыли и классифицировали больше 40 маршрутов! Другими словами, они подробно описаны, любой альпинист может использовать их для восхождения: от маршрута категории 1А до маршрута категории 4А. Отметим, что в альпинизме самая простая 1-я категория, а самая сложная - 6-я.

Инструктор Сергей Мальцев досконально знает горные массивы РайизФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Через пару часов мы были на вершине и сняли записку группы альпинистов, которые были здесь в 2013 году. Затем написали новую, перечислив всех участников восхождения. Ребята были очень довольны: они испытали себя и теперь имеют правок носить значок «Альпинист России». На следующий год они пройдут уже более сложные маршруты.

Через пару часов мы были на вершине и сняли записку группы альпинистов, которые были здесь в 2013 годуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сложно описать чувство, когда ты стоишь на вершине и оцениваешь с высоты пройденный путь: внизу каменистые уступы и нелегкие подъемы. Когда я шла назад к базовому лагерю по устью ручья, то немного приблизилась к сути волонтерской деятельности в горах: ты идешь по камням, которые норовят скатиться, убираешь каждый «неверный» валун, тем самым расчищая тропу тем, кому предстоит по ней пройти. С каждым годом тропы становятся все безопаснее, а маршруты все разработаннее.

Первопроходы

Самое важное, что удалось достичь по итогам фестиваля – это открытие двух новых альпинистских маршрутов категории сложности 2Б. Первую прошли ребята под руководством инструктора из Инты Андрея Голетарова. Вторую – траверс двух горных вершин - прошли альпинисты из Воркуты под руководством инструктора Сергея Серякова, специалиста Центра туризма и отдыха. Теперь эти маршруты предстоит детально описать и оправить в Федерацию альпинизма России. Категория трудности присваивается маршруту определенной комиссией.

Сложно описать чувство, когда ты стоишь на вершине и оцениваешь с высоты пройденный путьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Фестиваль длился десять дней. За это время ребята закрепили альпинистские навыки. Еще три группы прошли несколько туристических маршрутов, на которых их ждал миллион открытий: птенцы куропатки, которые мама-птица спрятала в углублении под скелетом старой пружинной кровати, медвежьи следы, сложные подъёмы по «сыпухе», когда кажется, что каждый камень под ногами «живой». Они научились быть выше, смелее и выносливее. А я поняла, что безвозмездная волонтерская деятельность по открытию новых маршрутов делает Арктику доступнее. Она по-прежнему хранит свои вековые тайны, но уже не так пугает туристов и альпинистов своей неизвестностью. В этом походе открыли две новые альпинистские двойки. Своя доля останется на годы следующие. И будет так, пока есть альпинисты-энтузиасты.

Безвозмездная волонтерская деятельность по открытию новых маршрутов делает Арктику доступнееФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Инструктор-методист по альпинизму 1 категории Сергей Журавлёв:

- В апреле этого года Президент РФ подписал дополнения в «Закон об охране детства», в котором указано на создание регионального реестра туристических маршрутов для групп с детьми и организованных туристических групп. Одной из задач спортивно-краеведческой экспедиции становится создание такого реестра. Разработанных и классифицированных маршрутов могло быть больше, но невозможно решать экономические вопросы только с помощью волонтеров. Тем более, что большинству из них еще не исполнилось 18 лет.