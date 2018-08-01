2018-08-01T14:45:32+03:00
Общество

«Стоянки поездов с юга на станции Микунь могут быть сокращены»: в РЖД пообещали облегчить боль клиентов

Проблема душных и недешевых поездов до юга не единственная, что волнует жителей Коми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Василия КанцлераФото Василия Канцлера
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Проблема душных и недешевых поездов до юга не единственная, что волнует жителей Коми. Одна из болей клиентов ОАО «РЖД» — шестичасовая стоянка на станции Микунь в поезде из Адлера, которая становится настоящей пыткой для семей с маленькими детьми, сообщил читатель «Комсомольской правды в Коми» Василий Канцлер. В службе корпоративных коммуникаций компании сообщили, из чего складывается долгое время стоянки, и будет или оно сокращено в будущем.

Сыктывкарец Василий Канцлер один из многих, кто был пассажиром поезда №558 из столицы Коми в Адлер и обратно. Одна из причин дискомфорта его путешествия — это долгая стоянка на станции Микунь.

- Объясните нам, почему мы шесть часов стоим на станции Микунь на обратном пути? Неужели нельзя прицепить вагоны до Сыктывкара немного пораньше? - вопрошает читатель.

В службе корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД Северные железные дороги» порталу «Комсомольская правда в Коми» объяснили, почему людям приходится томиться в душных вагонах около шести часов на станции Микунь. Оказалось, что дело в небыстром технологическом процессе отцепки и прицепки вагонов.

Дело в том, что сыктывкарцы едут на юг сначала в составе поезда №698. На станции Микунь поезд перецепляют и горожане следуют на поезде №557/558. Надо отметить, что поезд №557/558 курсирует 4 раза в месяц в период с 25 мая по 27 августа. В обратном направлении вагоны следуют от станции Адлер в составе поезда №557/558 Адлер-Печора до станции Микунь и далее в составе поезда №305 Усинск- Сыктывкар. Чтобы перецепить вагоны и опробовать тормоза нужно время. Таким образом, поезд стоит на станции аж 5 часов 21 минуту.

- Стоянка вагонов на станции Микунь увеличена, чтобы провести переприцепку от одного поезда к другому с последующем проведением опробования тормозов. При планирования движения поездов в летний период следующего года будет рассмотрен вопрос корректировки расписания для сокращения перестоя беспересадочных вагонов сообщением Сыктывкар — Адлер на станции Микунь, - пояснили о времени стоянки беспересадочных вагонов поезда Сыктывкар-Адлер в службе корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД».

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