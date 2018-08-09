Экс-кандидат на пост ректора СГУ Рита Тория требует «перезагрузить» процедуру выборов руководителя вуза
Похоже, руководитель СГУ имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова еще не скоро избавиться от приставки «и.о.», поскольку исключенная из списков кандидатов на пост ректора Рита Тория намерена продолжить судебные тяжбы с вузом.
Уже 13 августа в Сыктывкарском городском суде будет рассмотрен второй иск от Риты Тории.
- Рита Александровна намерена потребовать «перезагрузить» процедуру выборов ректора. У нас уже есть решение Сыктывкарского горсуда о признании решения ученого совета об исключении Риты Александровны из списка кандидатов, и оно вступило в силу. Незаконность действий университета в отношении Тории — неоспоримый факт. Теперь по положению о выборах вуз обязан начать процедуру выборов ректора с самого начала. Однако до сих пор этого не сделано, поэтому было решено подать еще один иск на имя руководителя вуза с требованием вновь инициировать процедуру выборов, - прокомментировал решение экс-кандидатки подать второй иск в суд ее адвокат Виктор Воробьев.
Напомним, 24 ноября прошлого года ученый совет СГУ имени Питирима Сорокина начал процедуру выборов ректора. На выборы заявились сразу пять соискателей: проректор по экономическим и социальным вопросам ПавелВасильев, действующий руководитель университета, доктор педагогических наук Ольга Сотникова, завкафедрой экономической теории и корпоративного управления Ариф Шихвердиев, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной службы и управления Риты Тория, Нина Нестерова, депутат Госсовета Коми и бывший ректор Коми республиканской академии государственной службы и управления. Безвременная кончина Нины Нестеровой уменьшила список соискателей до четырех. А Рита Тория была исключена из числа кандидатов по решению ученого совета вуза. 15 декабря прошлого года ученый совет принял решение, что кандидат Тория не соответствует квалификационным требованиям. Несогласная с таким поворотом событий Рита Тория в судебном порядке доказала, что имеет право претендовать на пост ректора Сыктывкарского госуниверситета. 22 января суд признал решение ученого совета незаконным.
"КП в Коми" направила запрос в СГУ, чтобы узнать, что предпримет вуз, если суд вновь встанет на сторону экс-кандидата Тории.
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