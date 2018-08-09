Экс-кандидат на пост ректора СГУ Рита Тория требует «перезагрузить» процедуру выборов руководителя вуза

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-09T13:47:19+03:00

Сыктывкарский горсуд однажды уже встал на ее сторону

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Похоже, руководитель СГУ имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова еще не скоро избавиться от приставки «и.о.», поскольку исключенная из списков кандидатов на пост ректора Рита Тория намерена продолжить судебные тяжбы с вузом.

Уже 13 августа в Сыктывкарском городском суде будет рассмотрен второй иск от Риты Тории.

- Рита Александровна намерена потребовать «перезагрузить» процедуру выборов ректора. У нас уже есть решение Сыктывкарского горсуда о признании решения ученого совета об исключении Риты Александровны из списка кандидатов, и оно вступило в силу. Незаконность действий университета в отношении Тории — неоспоримый факт. Теперь по положению о выборах вуз обязан начать процедуру выборов ректора с самого начала. Однако до сих пор этого не сделано, поэтому было решено подать еще один иск на имя руководителя вуза с требованием вновь инициировать процедуру выборов, - прокомментировал решение экс-кандидатки подать второй иск в суд ее адвокат Виктор Воробьев.

Напомним, 24 ноября прошлого года ученый совет СГУ имени Питирима Сорокина начал процедуру выборов ректора. На выборы заявились сразу пять соискателей: проректор по экономическим и социальным вопросам ПавелВасильев, действующий руководитель университета, доктор педагогических наук Ольга Сотникова, завкафедрой экономической теории и корпоративного управления Ариф Шихвердиев, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной службы и управления Риты Тория, Нина Нестерова, депутат Госсовета Коми и бывший ректор Коми республиканской академии государственной службы и управления. Безвременная кончина Нины Нестеровой уменьшила список соискателей до четырех. А Рита Тория была исключена из числа кандидатов по решению ученого совета вуза. 15 декабря прошлого года ученый совет принял решение, что кандидат Тория не соответствует квалификационным требованиям. Несогласная с таким поворотом событий Рита Тория в судебном порядке доказала, что имеет право претендовать на пост ректора Сыктывкарского госуниверситета. 22 января суд признал решение ученого совета незаконным.

"КП в Коми" направила запрос в СГУ, чтобы узнать, что предпримет вуз, если суд вновь встанет на сторону экс-кандидата Тории.

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