«Модель в Китае больше, чем просто женщина»: сыктывкарка успешно покоряет модные подиумы Поднебесной

СЕГОДНЯ 11:08 2018-08-03T11:27:17+03:00

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Жительница столицы Коми Полина Хроленко уже два года работает моделью в Китае. Как славянская красота покоряет подиумы Востока, почему для китайцев модели — недосягаемый эталон красоты и что такое профессиональная хватка, об этом Полина рассказала газете «КП в Коми».

Как стать моделью в Китае

Впервые мысль работать в Поднебесной пришла, когда мне было 16 лет. Но родители воспротивились этой идее. Сначала я должна была закончить школу, получить «вышку», чтобы у меня был надежный тыл и жизненная страховка, а лишь затем следует замахиваться на карьеру модели. Так и случилось — после вуза я работала администратором и продолжала посещать модельную школу «Премьер's ТВ». Но мне по жизни тяжело сидеть на одном месте. Я вспомнила давние модельные мечты и стала изучать эту тему. Выбор пал на Китай.

Полина в Китае работает по принципу фриланса: самостоятельно связывается с агентами

Так как у меня не было «материнского» агентства (агентства, которое продвигает модель), то обратилась напрямую в китайское. Запросила документы и лицензии, подтверждающие, что у них могут работать иностранцы, и все изучила. Русскоговорящая китаянка, которая работала в этой компании, тщательно консультировала. Сомнений у меня не осталось, я сделала визу и очутилась на другой стороне мира. Вскоре со мной заключили первый контракт на три месяца. Новое место работы располагалось в городе Гуанчжоу — это юг Китая. Стояла невероятная жара, что было непривычно для человека с Севера. На новой работе меня приняли «на ура». Мой типаж - вытянутый подбородок, кругленькое детское лицо - понравился китайцам.

Фрилансер подиума

После первого рабочего опыта я поняла, что работать на агентство невыгодно, поэтому решила стать фрилансером и работать на себя. Мониторила местные объявления о мероприятиях, показах и съемках, самостоятельно связывалась с агентами, скидывала им модельную карту, которую они передавали клиенту. Последний затем выносил вердикт, подхожу им или нет. Мне повезло, мой типаж подходил идеально и недостатка в работе не было.

Девушке не раз приходилось участвовать в показах именитых дизайнеров

Сейчас на каталожной съемке я работаю в очень быстром темпе. Были случаи, когда за 8 съемочных часов нужно была отработать 100 колготок. Это трудно, муторно. Но ты надеваешь эти колготки, фотограф делает пару кадров, ты сменяешь их на других. Раз-два-три, смена, раз-два-три, смена. И так 8 часов! Тут нужен профессионализм, а это опыт, практика, практика и еще раз практика. Не нужно стесняться. Нужно просто поверить в себя. Просто у себя в голове сказать, что ты лучшая, ты можешь.

Тебе даже не дают лишний раз подумать: все проплачено и ты должна работать. Как профессионал, ты должна себя оценивать правильно. Некоторые приезжие модели упускают это и, приезжая, загибают огромные цены за свою работы, но трудятся плохо.

Оборотная сторона

Сложность работы в Китае в том, что примерно 97% местных жителей не знают английского языка, поэтому невероятно трудно с ними взаимодействовать. Но это еще полбеды. Мне не один раз портили кожу, потому что красили лицо «на убой». Волосы однажды вообще сожгли, поэтому мне пришлось срезать их до плеч. Все потому, что сначала мне выпрямляют волосы, а затем накручивают, что-что не понравилось — снова выпрямляют и накручивают. Теперь всегда стараюсь брать с собой кисти, тени, тональное средство, чтобы меня красили моей косметикой, к которой привыкла кожа.

Модельным агентам в Китает по душе пришлась красота сыктывкарки

Сложности я испытывала только в первые месяцы. Тогда после окончания контракта мои коллеги вернулись обратно в Россию, а я же осталась в Поднебесной. Новогоднее время, которое я впервые провела вне дома, прошло тяжело. Разлука с родителями психологически давила. Но дискомфорт себя оправдал. Я еще больше заинтересовала агентов своей персоной и своей работой. В конечном итоге, не жалею, что решила остаться на новый года в Китае.

Модель — эталон красоты

Никакого психологического давления от китайцев за время работы я не испытывала. Наверное, потому что для них модель больше, чем просто женщина. Это некий недосягаемый эталон. Местные жители малы ростом, у них немного приплюснутые лица. На их фоне — ты высокая, стройная и красивая. Китайцы заботливы: транспорт, билеты, жилье — они предоставляют абсолютно все.

В Китае не особо котируется стандартный идеал красоты: 90-60-90. Да, девушек с округлыми формами — большим бюстом и бедрами — приглашают, чтобы дефилировать в показах брендов нижнего белья. Но, в основном для модельной работы выбирают худеньких девушек с небольшой грудью, потому что одежда шьется на китаянок, а они, извиняюсь за выражение, плоские девушки. Иногда мне кажется, что они вот-вот сломаются, такие худые!

Работа модели - это многочасовые съемки и показы. Легким такой труд не назовешь.

Чтобы модель влезла в каталожную одежду, она не должна обладать никакими выдающимися частями тела. В этом мне повезло, мои параметры идеально отвечают местным требованиям, ведь и пара сантиметров играет роль. Считаю, что модель не должна обладать стандартными параметрами, потому что в Китае, как и в Южной Корее или в Японии, они не востребованы. В Китае взгляд на красоту косвенно отличается от европейского. Им не нужно, чтобы ты выглядела сексуально, они любят миловидных девушек, которые похожи на неоформившихся подростков. Даже если посмотреть на китаянок, то можно заметить, что они не обладают особенной грацией. 30-летние женщины выглядят, как подростки-школьницы.

Почему нужно полюбить себя

Стеснение перед камерой я никогда не испытывала, потому что с трех лет посещала хореографическую студию «Реверанс» в Эжве. За 14 лет привыкла к сцене и стеснения перед зрителями не испытывала. Тем более, что брат увлекался фотографией, у него было много друзей, которым часто на мастер-классы требовались модели.

Фото Полина Хроленко можно встретить на рекламных банерах и на каталогах

Я начала испытывать себя перед камерой с самого раннего возраста. Да, сначала ты не знаешь, как тебе встать перед объективом, куда спрятать руки и ноги. Многие симпатичные девушки стесняются камеры именно потому, что не знают, как правильно себя преподнести. Но знание своих выгодных ракурсов приходит с опытом. Надо все время испытывать себя на практике и, главное, полюбить себя. Тогда не будет стеснения. Ты можешь выбрать правильный ракурс перед зеркалом, отработать его возможности перед камерой. Можешь попросить подружек пофотографировать тебя на телефон. Да просто установить телефон на штатив, включить видео-селфи и начать позировать, а затем проанализировать свои промахи.

Блиц-опрос

Мода для меня - собственный стиль.

Моя самая характерная черта – целеустремленность и решительность.

Больше всего я люблю путешествовать.

Терпеть не могу плёночку от молока на каше.

Я хотела бы жить на Бали.

Я не могу обойтись без... Думаю, что смогла бы обойтись без всего на свете в материальном плане.

Справка «КП-Коми»

Полина Хроленко, 26 лет, закончила финансово-экономический факультет СГУ имени Питирима Сорокина (специальность — банковское дело). 13 июля исполнилось уже два года, как я работаю моделью в Китае.

Рост: 175 сантиметров

Вес: 51 килограмм

Параметры: 86-60-88