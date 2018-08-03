«Комиавтотранс» открыл автокассу на аэровокзале Сыктывкара
Основной оператор общественного транспорта в регионе - компания «Комиавтотранс», всегда стремится предоставить самые комфортные условия своим пассажирам. Для этого предприятие активно расширяет маршрутную сеть, обновляет подвижной состав, проводит акции и специальные предложения, увеличивает количество пунктов продаж билетов на междугородные рейсы.
Так, в Сыктывкаре уже несколько лет работают автокассы предприятия на железнодорожном и автовокзале. А с 3 августа и в здании аэропорта столицы появилось представительство «Комиавтотранса».
Автокасса работает ежедневно. Для бронирования и покупки билетов доступны все направления путешествий, как по Республике Коми, так и за ее пределы. К оплате принимают как наличные средства, так и банковские карты.
К открытию автокассы в здании аэровокзала «Комиавтотранс» подготовил акцию. При покупке билетов в новом пункте продажи стоимость проезда на автобусном маршруте «Сыктывкар — Ухта — Сыктывкар» составит 500 рублей. Место посадки и высадки пассажир можете выбрать сам: аэро, авто, ж/д вокзал или Эжвинский район.
Адрес новой билетной кассы в Сыктывкаре:
Ул. Советская, д. 88 (терминал для внутренних авиарейсов, первый этаж)
Режим работы:
Ежедневно с 03:30 до 22:30 (перерывы с 06:30 до 07:00 / с 17:45 до 18:15 )
Справки и бронирование по телефону 8-908-715-51-94.