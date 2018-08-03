«Комиавтотранс» открыл автокассу на аэровокзале Сыктывкара

3 Авг. 15:49 2018-08-03T16:18:26+03:00

Новая касса находится в здании аэропорта Сыктывкара - в терминале для внутренних авиарейсов на первом этаже Фото: Из открытых источников

В честь этого в новом пункте продажи стоимость проезда на маршруте «Сыктывкар — Ухта — Сыктывкар» составит 500 рублей

Изменить размер текста: A A

Основной оператор общественного транспорта в регионе - компания «Комиавтотранс», всегда стремится предоставить самые комфортные условия своим пассажирам. Для этого предприятие активно расширяет маршрутную сеть, обновляет подвижной состав, проводит акции и специальные предложения, увеличивает количество пунктов продаж билетов на междугородные рейсы.

Так, в Сыктывкаре уже несколько лет работают автокассы предприятия на железнодорожном и автовокзале. А с 3 августа и в здании аэропорта столицы появилось представительство «Комиавтотранса».

Автокасса работает ежедневно. Для бронирования и покупки билетов доступны все направления путешествий, как по Республике Коми, так и за ее пределы. К оплате принимают как наличные средства, так и банковские карты.

К открытию автокассы в здании аэровокзала «Комиавтотранс» подготовил акцию. При покупке билетов в новом пункте продажи стоимость проезда на автобусном маршруте «Сыктывкар — Ухта — Сыктывкар» составит 500 рублей. Место посадки и высадки пассажир можете выбрать сам: аэро, авто, ж/д вокзал или Эжвинский район.

Адрес новой билетной кассы в Сыктывкаре:

Ул. Советская, д. 88 (терминал для внутренних авиарейсов, первый этаж)

Режим работы:

Ежедневно с 03:30 до 22:30 (перерывы с 06:30 до 07:00 / с 17:45 до 18:15 )

Справки и бронирование по телефону 8-908-715-51-94.