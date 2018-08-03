2018-08-03T16:18:26+03:00
Общество

«Комиавтотранс» открыл автокассу на аэровокзале Сыктывкара

В честь этого в новом пункте продажи стоимость проезда на маршруте «Сыктывкар — Ухта — Сыктывкар» составит 500 рублей
Поделиться:
Новая касса находится в здании аэропорта Сыктывкара - в терминале для внутренних авиарейсов на первом этажеНовая касса находится в здании аэропорта Сыктывкара - в терминале для внутренних авиарейсов на первом этажеФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

Основной оператор общественного транспорта в регионе - компания «Комиавтотранс», всегда стремится предоставить самые комфортные условия своим пассажирам. Для этого предприятие активно расширяет маршрутную сеть, обновляет подвижной состав, проводит акции и специальные предложения, увеличивает количество пунктов продаж билетов на междугородные рейсы.

Так, в Сыктывкаре уже несколько лет работают автокассы предприятия на железнодорожном и автовокзале. А с 3 августа и в здании аэропорта столицы появилось представительство «Комиавтотранса».

Автокасса работает ежедневно. Для бронирования и покупки билетов доступны все направления путешествий, как по Республике Коми, так и за ее пределы. К оплате принимают как наличные средства, так и банковские карты.

К открытию автокассы в здании аэровокзала «Комиавтотранс» подготовил акцию. При покупке билетов в новом пункте продажи стоимость проезда на автобусном маршруте «Сыктывкар — Ухта — Сыктывкар» составит 500 рублей. Место посадки и высадки пассажир можете выбрать сам: аэро, авто, ж/д вокзал или Эжвинский район.

Адрес новой билетной кассы в Сыктывкаре:

Ул. Советская, д. 88 (терминал для внутренних авиарейсов, первый этаж)

Режим работы:

Ежедневно с 03:30 до 22:30 (перерывы с 06:30 до 07:00 / с 17:45 до 18:15 )

Справки и бронирование по телефону 8-908-715-51-94.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
Новости 24
Девочка, угодившая под колеса "Вольво" вблизи телецентра, получила травмы головы и переломы
В столице Коми задержан директор Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1
От ВДНХ до пиротехнического шоу: публикуем подробную программу Дня республики в Коми
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны