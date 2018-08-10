"Ростелеком" заключил соглашение о реализации инвестпроектов в Коми

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-10T17:09:42+03:00

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В конце июля правительство Республики Коми, Уральский филиал ПАО «МегаФон» и Коми филиал ПАО «Ростелеком» подписали Соглашение о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми.

Соглашение определяет намерения трех сторон по взаимодействию в области развития связи, реализации социально-экономических программ, привлечения инвестиций в экономику Республики Коми. Главная цель этого сотрудничества – повышение качества предоставляемых жителям услуг связи и повышение доступности услуг связи в муниципальных образованиях республики.

- Несмотря на то, что Соглашение носит скорее декларативный характер, за ним стоит решение конкретных проблем и реализация конкретных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи в регионе, – отметил директор Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев. – Так, Коми филиал выступит партнером в строительстве сети сотовой связи в сельских районах республики в части обеспечения интернет-каналов для работы компактных базовых станций, которые намерена устанавливать компания «МегаФон». Сегодня «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи до 283 населенных пунктов республики, и как национальный оператор связи готов участвовать в проектах, направленных на развитие качественной, надежной и современной инфраструктуры связи.

Директор Сыктывкарского отделения компании "Мегафон" Александр Канев отметил:

- Уже 800 тысяч жителей Республики Коми проживают в зоне уверенного приема сети «МегаФон». Чтобы продолжить развитие инфраструктуры и обеспечить качественную связь и мобильный интернет в отдаленных населенных пунктах региона, мы объединяем усилия с компанией «Ростелеком» и органами власти. Наше сотрудничество – наглядный пример партнерских отношений, в результате которых решаются важные социально-экономические задачи региона и закладывается фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.