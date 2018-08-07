Мама новой звезды «Орла и решки» из Воркуты : «Он ушел покорять мир в старых ботинках»

СЕГОДНЯ 16:02 2018-08-07T17:34:16+03:00

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Новым ведущим популярного трэвел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка», который имеет многомиллионную аудиторию по всему миру, стал 24-летний воркутинец Евсей Ковалев. На своей странице в соцсетях он сообщил, что очень счастлив. Мама новоиспеченной телезвезды - ведущая актриса и преподаватель воркутинского драмтеатра Оксана Ковалева - рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», откуда у Евсея такая тяга к путешествиям.

Евсей Ковалев в одночасье стал знаменитым, когда его из сотни претендентов выбрали новым ведущим передачи «Орел и Решка». Буквально 9 месяцев назад парень отправился в кругосветное путешествие, попутно создав канал на YouTube, куда он выкладывал атмосферные ролики о своих приключениях.

Мама Евсея предположила, что страсть к дальним странствиям была заложена в нем генетически. Детство его отца Игоря Ковалева, который был заслуженным артистом Коми и директором республиканского театра кукол, прошло в туристических походах в горах Таджикистана.

Евсей с детства увлекался музыкой, фотоискусством, операторством

- Кроме того две его бабушки по папиной линии и по моей — великие путешественницы. Например, бабушка Света проехала почти всю Россию, а потом вместе дедушкой Витей изучила все дальнее зарубежье: Запад и Восток. Бабушка Поля очень любила походы: всю свою юность провела в них. В общем, немаловажную роль в тяге к приключениям сыграла генетика, - рассказала Оксана.

Со второго класса настольной книгой Евсея с подачи отца была трилогия Толкиена «Властелин колец». Любознательный мальчик изучил это произведение вдоль и поперек, буквально зачитав его до дыр. «Наверное, тогда и родилась его мечта идти навстречу приключениям» - рассказывает мама путешественника. Евсей рос любознательным: пробовал себя в музыке, спорте, фотоискусстве, операторстве.

Молодой воркутинец забирался в такие места, какие не снились среднестатистическому туристу

- Никогда не спрашивал у нас совета. Все решения в своей жизни с самого раннего возраста он принимал самостоятельно. Более того, делал это совершенно секретно. Обо всех его увлечениях, победах и достижениях мы узнавали по факту. Поэтому, конечно, никакого совета по поводу кругосветки он не спрашивал. Просто сказал: «Мама, я иду и ничто меня остановить не может». Так и отправился покорять мир с одним рюкзаком и совершенно без денег. Мы его умоляли хотя бы купить новую обувь, потому что он собрался путешествовать в видавших виды ботинках. В общем, он нас не послушал, - продолжает Оксана. Печальную историю о ботинках, которые расклеились из-за дождя, можно увидеть в первых выпусках тревэл-шоу «Кругосветка за 0 рублей».

Все новости о передвижениях путешественника его семья узнавала из свежих выпусков авторской тревэл-передачи на YouTube.

- Я, брат, бабушки и все наши многочисленные родственники сидели перед экраном компьютера и жутко переживали. Ноги, свешанные со скал, руки на пропастью… На это было, на самом деле, страшно смотреть. Но, самое главное, что сын всегда был на связи. Евсей посылал нам голосовые сообщения, мы слышали его и успокаивались. Нам оставалось только мысленно идти с ним рука об руку по заданному маршруту, - отметила мама трэвел- ведущего.

Евсей Ковалев 1 ноября прошлого года отправился в кругосветное путешествие

Об успехе сына Оксана узнала вместе со всеми, когда новость о триумфе молодого воркутинца опубликовали в СМИ. Конечно, она была невероятно рада. О передаче «Орел и Решка» мама путешественника имеет смутное представление, но теперь не пропустит ни одного выпуска. К известности она относиться скептически:

- Главное, чтобы ребенок был здоровым, чтобы он реализовался в жизни, был настоящей личностью и добрым отзывчивым человеком. Делится ли он со мной своими страхами? В детстве, конечно, делился, и мы вместе их преодолевали. А сейчас он мужчина, мужчина с большой буквы. Наверняка ему бывает страшно, но он предпочитает об этом молчать и справлятся с проблемами самостоятельно. Евсей любит и бережет своих родных. Я рада, что сын не останавливается и все время идет вперед, - подытожила она.