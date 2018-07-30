2018-07-30T15:37:39+03:00
Звезды

Воркутинка, проходившая отбор в "Орел и решку": Итоги кастинга были известны заранее

Вместо воркутинки Юлии Миллер шоу будет вести украинская певица Алина Астровская
Ольга СОЛОВЕЙ
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Воркутинке Юлии Миллер не удалось стать ведущей "Орла и решки"Воркутинке Юлии Миллер не удалось стать ведущей "Орла и решки"
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Сразу две представительницы Республики Коми попытали свою удачу в кастинге телепередачи «Орел и решка». Ради участия в популярном шоу воркутинка Юлия Миллер, посетившая уже 11 стран, была готова прыгнуть с парашютом и съесть что-нибудь экзотическое. Сыктывкарка Екатерина Мандрик уже мечтала, что станет первой рыжеволосой ведущей «Орла и решки». К сожалению, обе жительницы Коми «пролетели» мимо такого заманчивого предложения.

На днях фанаты шоу узнали, кто же обскакал 800 претендентов, которые с замиранием сердца записывали и выкладывали свои видео-заявки на YouTube. Ведущей «Орел и решка. Морской сезон – 2» стала украинка Алина Астровская. Девушку уже хорошо знают на просторах Интернета как бывшую солистку группы Real O. Кроме того, Алина является близкой подругой другой ведущей "Орла и решки" Регины Тодоренко.

Новая ведущая Алина Астровская (справа) дружит с другой ведущей шоу Региной Тодоренко (слева)

Новая ведущая Алина Астровская (справа) дружит с другой ведущей шоу Региной Тодоренко (слева)

Такое совпадение возмутило участников кастинга. Претенденты считают, что результаты отбора были известны уже заранее и попросту потратили свое время впустую.

- Они позвали подругу Регины Тодоренко. Видимо, все прошло без кастинга. Говорят, там давно все было известно. Сейчас люди активно обсуждают такие итоги в комментариях на YouTube, - поделилась своими мыслями с «КП в Коми» воркутинка Юлия Миллер.

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