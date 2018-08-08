«Нужно поступать правильно»: 18-летний сыктывкарец рассказал, как спас девушку от нападения в центре Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 12:51 2018-08-08T13:45:55+03:00

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18-летний сыктывкарец Ян Касперавичус стал героем Санкт-Петербурга: он заступился за незнакомую девушку и получил удар ножом. О храбром поступке юноши написали ведущие СМИ страны. Молодой человек рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми», как он пытался спасти девушку и почему не смог увернуться от ножа.

Как сообщают в РИА новости со ссылкой на показания очевидцев, вечером 4 августа на Невском проспекте в Санкт-Петербурге агрессивный мужчина напал на женщину. Ему помешал прохожий, которым и оказался 18-летний сыктывкарец Ян Касперавичус. Молодой человек ударил агрессора по голове, но тот успел пырнуть парня ножом.

«У агрессора зубы в крови, лицо пугающее»

- Я шел по Невскому проспекту. Вдруг вижу, что на красный сигнал светофора бежит девушка и просит о помощи. За ней — мужчина в расстегнутой рубашке. Зубы в крови, лицо пугающее. В общем, видно, что он находился не в адекватном состоянии. Я решил, что стоит вступиться, так как мужчина бил девушку, и она вырывалась. За секунду, как подошел, увидел, что в руке у мужчины сверкнул нож в кобуре. Я нанес удар, хотел взять агрессора на захват, пока не приехали сотрудники полиции. Он отключился на полсекунды, а потом уже лежа, нанес мне два удара под колено ножом, - рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми Ян Касперавичус.

Дальше, со слов молодого человека, все происходило так, как и описывали очевидцы. Прохожий Дмитрий Панфилов ударил агрессора в спину, затем смог выбить у него из рук холодное оружие. Тогда злоумышленник пустился наутек, но его догнали и повалили на землю другие очевидцы кровавых событий.

В это время Ян Касперавичус сидел на асфальте, истекая кровью. Один прохожий перетянул ему конечность ремнем до приезда скорой помощи, которая прибыла через 15 минут после ранения. Затем парня госпитализировали. Сейчас он лежит в Мариинской больнице. По словам молодого человека после того, как о храбром поступке сообщили СМИ, его написало много людей: и знакомых, и незнакомых. Все они поддерживают Яна, пишут ему теплые слова.

«На глазах людей разворачивается драма с кулаками, а они проходят мимо»

Соцсети уже несколько дней бурлят по поводу геройского поступка юноши. Одни полагают, что нельзя действовать безрассудно, вторые утверждают, что надо рисковать, когда на кону спасение человека. По словам Яна, если бы была возможность перекрутить время назад, то он поступил бы точно так же:

- Я бы вступился, заранее попросив помощи у прохожих. Но точно бы не прошел мимо. Страх, естественно, был, но нужно уметь его перебороть, чтобы поступить правильно. Я больше думал не о себе, а о том, как было страшно девушке, к которой никто не подходил. Представляете, центр Санкт-Петербурга, Невский проспект, на глазах людей разворачивается драма с кулаками, а все проходят мимо, - отметил Ян.

Сейчас Ян чувствует себя лучше. Сыктывкарец уверен, что скоро о его поступке забудут и жизнь войдет в привычное русло. Он надеется, что успеет побывать в Сыктывкаре до начала учебного семестра в ЛГУ имени Пушкина, куда юноша поступил в этом году на бюджетное отделение, о чем мечтал. Парень настроен оптимистически:

- Мне очень повезло с поступлением на бюджет. Надеюсь закончить вуз с отличием и завести новые знакомства, - подытожил парень.