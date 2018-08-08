Под Сыктывкаром на дорогу вышел медведь

СЕГОДНЯ 15:02 2018-08-08T17:12:40+03:00

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Под Сыктывкаром в километре от Максаковских дач местные жители увидели медведя, который выбежал на оживленную трассу. Правда, косолапый испугался потока машин и свернул обратно в лес. Люди рассказывают, что еще не видели лесных хищников в такой опасной близости от населенного пункта.

Жители столицы Коми привыкли читать в СМИ сообщения о «нашествии косолапых» в Печоре, Усинске, на Удоре. Однако, как оказалось, медведей заметили в опасной близости от жилых домов и под Сыктывкаром. 2 августа, около 17:50, в районе Максаковских дач Анастасия Фомина увидела мишку:

- Выезжали из Максаковки в сторону дач. Неожиданно на обочину дороги из кустов выбежал медведь. Он был небольшой, может быть чуть больше метра. Косолапый, правда, испугался потока машин и сиганул обратно в лес. После такой встречи хочется предупредить вех грибников и ягодников: будьте осторожнее, - рассказала девушка порталу «Комсомольская правда в Коми».

Другой местный житель Анатолий Девятков поделился, что медведей в максаковских краях не видели давно. Во всяком случае, прежде они не забредали к населенным пунктам ближе, чем на 9 километров.

- Следы пребывания медведя (свежий помет, разоренные муравейнки в старых пнях) видел 5 августа в районе 48-го квартала, что примерно 5 километрах от поселка Верхняя Максаковка на северо-восток или в 300 метров от Технологической деревни на юго-запад. В том месте каждый год собираю морошку, но на следы пребывания медведя прежде не выходил. Всегда считалось, что жители свободно пребывают в лесу без опасения встретить диких животных до рубежа реки Лемью, которая находится в 9 километрах от поселка. В этом году уверенности в безопасности пребывания в лесу уже поубавилось, - отметил сторожил этих мест.

Скрин карты от Анатолия Девятова

Анатолий добавил, что медведи, в основном, забредают к окраине поселка весной при плохом урожае лета и затянувшейся осени.