В Коми медведи снова выходят на дорогу: люди фотографируют косолапых и делают с ними селфи

СЕГОДНЯ 15:09 2018-08-06T15:28:57+03:00

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В 10 километрах от Усинска на обочину трассы снова вышел косолапый. Медведь спокойно сидел у дороги и наблюдал за проезжающими машинами, ожидая порцию халявной еды. Спокойного лесного зверя без труда сфотографировал местный житель Александр Бакин.

Косолапый попал в объектив камеры фотографа вчера, 5 августа, в Усинском районе Коми. Как сообщает Александр Бакин, медведь спокойно сидел на обочине, сложив лапы.

Отметим, что первое сообщение о косолапом в этих краях появились еще в конце июня. В начале июля ситуация с медведем обсуждалась на совещании в администрации Усинска, где пришли в выводу, что исправить ситуацию поможет только отстрел. Дело в том, что местные жители прикормили мишку, поэтому хищник прочно обосновался у дороги: отогнать его не представлялось возможным.

Фото Александра Бакина

Говорить с точностью, что фотограф запечатлел медведя, что «наводил» ужас на жителей Усинска в июне и июле, нельзя. Однако косолапый очень похож на «старого героя» этих краев.

Косолапого заметили и недалеко от Печоры, где хищник сидел в кустах и спокойно ждал вкусностей от автолюбителей. Те, в свою очередь, спешили сделать с медведем селфи.

Фото из группы «Сейчас в Печоре»

Надо отметить, что этим летом фото с медведями никого не удивишь: с начала теплой поры косолапые повадились выходить к людям. Главные виновники сложившейся ситуации именно люди. Так, в конце мая-начале июня целых три особи повадились в поселок Восточный около Печоры, потому что он завален мусорными отходами, которые и привлекают зверей. Кроме того, люди активно подкармливают «милых мишек», не осознавая губительности таких поступков. Хищники привыкают к халяве и оккупируют дороги.