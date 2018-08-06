2018-08-06T15:28:57+03:00
Общество

В Коми медведи снова выходят на дорогу: люди фотографируют косолапых и делают с ними селфи

Соцсети запестрели новыми сообщениями о медведях
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Александра БакинаФото Александра Бакина
Изменить размер текста:

В 10 километрах от Усинска на обочину трассы снова вышел косолапый. Медведь спокойно сидел у дороги и наблюдал за проезжающими машинами, ожидая порцию халявной еды. Спокойного лесного зверя без труда сфотографировал местный житель Александр Бакин.

Косолапый попал в объектив камеры фотографа вчера, 5 августа, в Усинском районе Коми. Как сообщает Александр Бакин, медведь спокойно сидел на обочине, сложив лапы.

Отметим, что первое сообщение о косолапом в этих краях появились еще в конце июня. В начале июля ситуация с медведем обсуждалась на совещании в администрации Усинска, где пришли в выводу, что исправить ситуацию поможет только отстрел. Дело в том, что местные жители прикормили мишку, поэтому хищник прочно обосновался у дороги: отогнать его не представлялось возможным.

Фото Александра Бакина

Фото Александра Бакина

Говорить с точностью, что фотограф запечатлел медведя, что «наводил» ужас на жителей Усинска в июне и июле, нельзя. Однако косолапый очень похож на «старого героя» этих краев.

Косолапого заметили и недалеко от Печоры, где хищник сидел в кустах и спокойно ждал вкусностей от автолюбителей. Те, в свою очередь, спешили сделать с медведем селфи.

Фото из группы «Сейчас в Печоре»

Фото из группы «Сейчас в Печоре»

Надо отметить, что этим летом фото с медведями никого не удивишь: с начала теплой поры косолапые повадились выходить к людям. Главные виновники сложившейся ситуации именно люди. Так, в конце мая-начале июня целых три особи повадились в поселок Восточный около Печоры, потому что он завален мусорными отходами, которые и привлекают зверей. Кроме того, люди активно подкармливают «милых мишек», не осознавая губительности таких поступков. Хищники привыкают к халяве и оккупируют дороги.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Игнатов: «Если ввести пенсионный оборотный налог, то о повышении пенсионного возраста можно забыть, а бюджет ПФР станет бездефицитным»
Аудитор, экономист из Ухты предложил альтернативу пенсионной реформе. При новом порядке в стране начнется экономический рост и исчезнут зарплаты в конвертах
Новости 24
В Воркуте преображается "67 параллель"
"Почта России" открестилась от скандального видео из Инты
"Почта России" заинтересовалась инцидентом в Инте
В Сыктывкаре по Стефановской площади пустят автобусы
В Сыктывкаре агрессивный посетитель ночного клуба без причин изуродовал мужчину
К дождям приготовиться! Стал известен прогноз погоды в Коми на следующую неделю
В Сыктывкаре на автобусной остановке умерла пенсионерка
Директор "САТП №1" арестован до 2 октября
Девочка, угодившая под колеса "Вольво" вблизи телецентра, получила травмы головы и переломы
В столице Коми задержан директор Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1
От ВДНХ до пиротехнического шоу: публикуем подробную программу Дня республики в Коми
В Сыктывкаре пройдет грандиозный пиротехнический фестиваль: в мэрии рассказали, каким будет шоу в День республики
Первые выходные августа в Коми будут холодными
В Сыктывкаре заканчивают благоустраивать улицу Кирова
В Сыктывкаре объявили штормовое предупреждение
Пироман из Воркуты, который пытался поджечь кофейню, прославился на всю страну
Обновленный аэропорт в Ухте принял первый рейс
«Силива, памидор»: ухтинцы в восторге от необычного пиара местного магазина
Не искупаешься: почему в День ВДВ в Сыктывкаре не работают фонтаны?
На место задержанного и.о. руководителя Корткеросского района назначили его заместителя
Полиция Сыктывкара разыскивает водителя, из-за которого пострадали пассажиры автобуса
За ВДВ! Как будут праздновать свой день в Сыктывкаре «голубые береты»?
На пожаре в сыктывкарском Строителе погибла 54-летняя женщина
В первую неделю августа жители Коми распрощаются с летней жарой
Республика Коми вошла в число самых болеющих регионов страны