2018-08-10T12:29:16+03:00
Общество

Жители Усинска выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста

Они будут протестовать против реформы на окраине города
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Дарьи ЮдинойФото Дарьи Юдиной
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В Усинске 12 августа пройдет митинг против повышения пенсионного возраста. Его организаторы - местное отделение ЛДПР — получили добро на его проведение от местной мэрии, сообщил порталу «Комсомольская правда в Коми» координатор мероприятия Сергей Исламутдинов.

Митинговать против повышения пенсионного возраста приглашают всех желающих 19 августа с 12:00 до 13:00. Акция протеста пройдет в на площадке у кинотеатра «Томлун». Это считается окраиной города, но так как Усинск небольшой город, то расстояние от центра до точки проведения мероприятия составит не больше пяти минут. Таким образом всем усинцам, которые хотят принять участие в акции протеста, не составит труда к ней присоединиться. Отметим также, что площадка у «Томлун» - это единственное место в городе, где можно проводить митинги и пикеты.

Координатор акции протеста отметил, что с момента подачи заявки на проведение акции протеста до его согласования прошло всего два года. Как было указано в постановлении администрации Усинска, норма участников митинга — до 200 человек.

- Также пройдет сбор подписей людей, не согласных с поднятием пенсионного возраста. Эти листы пойдут в Москву. По России, в целом, уже 2, 5 миллиона выразили несогласие с повышением пенсионного возраста через подписи, - отметил Исламутдинов.

Сергей Исламутдинов также добавил, что уже в эти выходные митинг против повышения пенсионного возраста пройдет в Ухте. Его также организует местное отделение партии ЛДПР.

Напомним, что в середине июня правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект. Согласно новой инициативе властей, пенсионный возраст у женщин и мужчин повысят - до 63 и 65 лет соответственно. Это решение вызвало волну протеста среди россиян.

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