2018-08-11T17:06:27+03:00
Общество

В Усть-Вымском районе пятилетний ребенок спрыгнул с зонтом с третьего этажа

Ребенок решил повторить действия героя мультфильма
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Родителям мальчика грозит штрафРодителям мальчика грозит штрафФото: из открытых источников
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В Усть-Вымском районе пятилетний ребенок спрыгнул с балкона квартиры на третьем этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ребенок 2012 года рождения остался в квартире без присмотра. Посмотрев мультфильм, мальчик решил повторить действия одного из героев. Он взял зонтик, раскрыл его, пошел на балкон и спрыгнул вниз.

Прохожий, увидев упавшего ребенка, вызвал «скорую помощь». Серьезных телесных повреждений у мальчика не обнаружили. Госпитализация мальчику не потребовалась.

В отношении родителей ребенка завели административное дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит штраф до трех тысяч рублей.

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