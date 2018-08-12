В Коми вспоминают погибших на подлодке Курск: в субмарине было семеро жителей республики

СЕГОДНЯ 14:38 2018-08-12T14:46:03+03:00

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В воскресенье, 12 августа, в Коми вспоминают погибших на подводной лодке «Курск». Весь экипаж – 118 человек – погиб. На борту субмарины находилось семеро уроженцев республике.

Трагедия произошла в Баренцевом море ровно 18 лет назад. На затонувшей субмарине находились семеро уроженцев Коми: Дмитрий Миртов, Роман Мартынов и Виктор Сидюхин из Ухты, Игорь Логинов и Юрий Борисов из поселка Благоево Удорского района, Александр Халепо из села Усть-Лыжа Усинского района и Алексей Ларионов из Княжпогостского района.

В первые дни флот не давал почти никакой официальной информации о судьбе «Курска». Родственники моряков начали съезжаться в Петербург – в местный клуб подводников. Глава организации, капитан 1 ранга, Игорь Курдин стал связующей нитью между близкими экипажа и командованием. Все эти 18 лет офицер вел собственное расследование произошедшей трагедии. Своими наработками моряк поделился с «Комсомолкой», рассказав неизвестные до этого факты самой большой в России трагедии на море.

Атомная подлодка «Курск» 12 августа должна была провести учебную торпедную атаку. Но незадолго до этого на крейсере «Петр Великий» зафиксировали хлопок. Позже скажут, что на борту «Курска» взорвалась учебная торпеда, которая привела к детонации других зарядов стелажных торпед.

При этом взорвавшуюся торпеду вполне могли отозвать. По словам Курдина, на флоте находилась серия из 10 единиц. Командованию приказали отозвать боевые торпеды.

– Слово ключевое здесь – «боевые». Поэтому девять из них отправили, а одну - она считалась «учебной» - оставили, – подчеркнул капитан 1 ранга.

Позже именно эта торпеда взорвалась на подлодке «Курск». После взрыва 23 члена экипажа выжили. Позже их тела нашли в кормовом отсеке лодки. Оставшиеся моряки не знали, что стало причиной крушения. На их стуки в других отсеках никто не отвечал. Поэтому подводники ждали помощи и готовились всплыть наверх.

– Из этого отсека, где они находились, выход на поверхность возможен. Там есть спасательный люк. Ты наверх всплыл, поддул гидрокомбинизон и плаваешь. Но это в Черном море плавать хорошо, а в Баренцевом – нет. Ты охладишься до температуры воды, еще плюс ветер и волны - тебя унесет, и никто больше никогда не найдет, – рассказал Курдин.

Поэтому моряки сидели с гидрокомбинезонами и готовились к выходу. Но спасти их так и не успели.

– Самая главная проблема для выживших на лодке была – атмосфера. Они использовали аварийную систему регенерации воздуха. Это простая установка, в которую нужно вставлять пластины В-64, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород. Но если кусок такой пластинки бросить в воду, то она вмиг вскипает. Эти пластины меняется примерно через восемь часов. В момент перезарядки пластин что-то произошло. Три тела офицеров, проводивших перезарядку, обгорели до ужаса. У остальных закопченные верхние дыхательные пути. Я считаю, что на пластины попала капля масла или воды. Ведь сверху на подволоке скапливается конденсат. Капля упала, и вся установка мгновенно вспыхнула, – пояснил Курдин.