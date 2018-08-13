Под Сосногорском Hyundai врезался в прицеп КамАЗа, есть жертва

СЕГОДНЯ 10:34 2018-08-13T11:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Сосногоском погиб водитель Hyundai, который врезался в прицеп КамАЗа, сообщает УГИБДД МВД по Республике Коми.

Дорожно-транспортное происшествие в Сосногорском районе Коми произошло на 20 километре автодороги «Ухта-Вуктыл» около 19:30 вчера, 12 августа.

- Мои друзья сразу поехали на место аварии. С их слов, стрелку спидометра Hyundai заклинило на отметке скорости в 205 км/час. Водитель КамАЗа менял колесо на обочине, иномарка пошла на обгон, водитель не справился с управлением и влетел в прицеп. Очевидцы рассказывают, что у водителя буквально расплющило голову. Спасатели МЧС резали машину специальными ножницами, - рассказала местная жительница Эллора Калашникова. Можно редположить, что удар от столкновения из-за огромной скорости был губительной силы.

Как сообщает ГИБДД по Коми, водитель на Hyundai 1975 года рождения не справился в управлением и выехал на край проезжей части, где стоял прицеп КамАЗа. В результате удара водитель Hyundai получил травмы, несовместимые с жизнью: мужчина скончался до приезда скорой помощи.