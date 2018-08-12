2018-08-12T13:11:06+03:00
Общество

При пожаре под Сыктывкаром погиб мужчина

Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем
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Пожарные прибыли через семь минутПожарные прибыли через семь минутФото: пресс-служба МЧС по Коми.
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В субботу, 11 августа, в деревне Парчег Сыктывдинского района произошел пожар, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел около 21.00. В деревне Парчег загорелся частный деревянный дом. района. За семь минут на место происшествия прибыли три единицы техники и семь человек личного состава пожарной охраны.

Площадь пожара составила 64 квадратных метра. В результате инцидента погиб мужчина 1961 года рождения. Как передает БНК, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

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