Огромные следы, знаки и шерсть: что удалось установить участникам экспедиции по поиску «снежного человека» в Коми

СЕГОДНЯ 15:11 2018-08-13T16:43:04+03:00

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Недавно на видеоловушку всего в 50 километрах от столицы Коми попало загадочное мохнатое человекоподобное существо. Кадры будоражат воображение, оставляя большое место для сомнений. Действительно ли камера запечатлела загадочного йети? Или в объектив попал экипированный охотник? Чтобы это выяснить, исследователи экспедиции Международного центра гоминологии, который занимается поиском и изучением снежного человека, отправились в Чухлэм. Они прочесали лес в районе места съёмки, чтобы найти следы странного человекоподобного существа.

Яг Морта прикормили

Попытки установить контакт со «снежным человеком» в лесах Коми начались год назад. Тогда жительница Сыктывкара Ольга недалеко от села Чухлэм из окна машины у трассы увидела высокое человекообразное существо, покрытое черной шерстью, ростом под три метра. Когда авто приблизилась, «снежный человек» скрылся в лесу. Ольга связалась с руководителем Международного центра гоминологии в Москве и крупным специалистом в этой области Игорем Бурцевым. Он посоветовал ей «прикормить» йети.

Ольга в течение года оставляла угощения для Яг Морта: яблоки, игрушки, конфеты. Часть из них лесной обитатель забирал. Однажды она подвесила на сучок отруби в закрывающемся пакете. Спустя время девушка обнаружила, что они были частично съедены, а пакет при этом цел и аккуратно закрыт.

Фото Михаила Смирнова

Сыктывкарка в интернете нашла единомышленников, которые тоже намеревались познакомиться со снежным человеком. Житель Усть-Куломского района Миша Смирнов не раз встречал йети и следы его активности в своём лесу, поэтому сообщение не могло его не заинтересовать. «Когда я узнал, про «чухлэмского Яг Морта», то отпросился с работы и поехал в Сысольский район ставить видеоловушку», - рассказывает Михаил.

«Снежный человек был рядом»

Он повесил видеоловушку на месте предполагаемого появления снежного человека. Спустя сутки он ее снял, и уже дома посмотрел запись, которая не могла его не поразить. В кадр от 7 июля, предположительно в 5 утра, попала человекоподобная фигура, которая двигалась в отдалении в одну, потом другую сторону, как бы озабоченная чем-то. Потом стремительно удалилась вправо. Он отправил запись специалисту по гоминологии Игорю Бурцеву, который занимается исследованием проблемы снежного человека с 1965 года.

Михаил установил в лесу видеоловушку, в которую «попался» реликтовый гоминид

В конце июля ученый побывал в Коми, снарядил небольшую экспедицию в чухлэмские леса. В ней также приняли участие Миша Смирнов и сыктывкарец Владимир Петухов. В течение трех дней они прочесывали лес и устанавливали видеоловушки в надежде повторно снять снежного человека. Но главной задачей было провести расследование предыдущей съёмки. Хотя в объективы камер им никто не попался, исследователи считают, что экспедиция удалась. По словам Бурцева, снежный человек как будто все время присутствовал рядом и вел их за собой.

- Когда в лесу мы начали устанавливать палатки, то обнаружили знак, который обозначает «Добро пожаловать». Это косой крест из тонких стволов и длинная палка, прислоненная к стволу живого дерева. Недалеко на песчаной отмели берега ручья нашли и измерили следы Яг Морта длиной 34 сантиметра. Понимаете, мы пришли на место, а тут такие знаки. Я изумился! Как будто Яг Морт нас сам пригласил сюда, - отметил Игорь Дмитриевич.

На заднем плане знак, который обозначает «Добро пожаловать»: косой крест из тонких стволов. Фото Игоря Бурцева

Исследователи обнаружили нашли на столбах электролинии по соседству прилипшие к смоле волоски на высоте до двух метров и собрали их, чтобы определить, кому они принадлежат. Находили и заломы на деревьях, и древесные конструкции, которые определённо были следами деятельности снежного человека. Например, двойные заломы молодых деревц, образующие как бы букву П.

Недалеко от ручья исследователи нашли след длиной 34 сантиметра. Фото Игоря Бурцева

Или свежий «шлагбаум» из заломанной молодой сосны, перегораживающий недавний проход в виде примятой травы, оставленный людьми. А это как раз запрещающий сигнал для людей: мол, туда не ходи. За ним мы обнаружили старый заброшенный сарайчик, видимо, используемый гоминоидами как временное убежище.

Исследование только началось

По словам Игоря Бурцева, расследование феномена «чухлэмского Яг Морта» только началось. К изучению материалов экспедиции подключились американские коллеги ученого. Сейчас исследователи займутся аналитикой и попытаются связать воедино необъяснимые факты, чтобы более подробно описать поведение обитающих в лесах под Сыктывкаром неопознанных существ.

- Не сомневаюсь, что эти существа в Коми обитают. Не согласен с закрепившейся в обществе оценкой, что гоминоид — опасный феномен. Эти существа не просто объекты зоологии, но я бы сказал, что это лесные божества, хозяева леса, и они добры к людям, которые уважительно относятся к природе. Яг Морт — это общее название существ, которые обитают в республике, есть и другие названия. Сейчас мы исследуем собранные материалы, фото, видео. К проблеме подключились американские коллеги. Специалист Марлон Дэвис дал небольшое предварительное заключение, что походка запечатленного на видеоловушку существа явно не свойственна человеку, - кратко прокомментировал результаты прошедшей экспедиции Игорь Бурцев.

Участники экспедиции нашли много П-образных заломов деревьев, которые могут свидетельствовать о существование йети. Фото Игоря Бурцева

Житель Коми Михаил Смирнов признался, что давно мечтает внести вклад в доказательство существование снежного человека, в чем нисколько не сомневается. По его словам, многие его земляки видели йети. Но молчат о встрече с лесным гостем, как будто боятся, что их засмеют.

- Я не хочу его поймать. Главное – наладить контакт, подружиться с ним и рассказать людям, что «снежный человек» существует, что Яг Морт – не сказочное существо - подытожил Михаил.

Исследователи нашли на столбах электролинии по соседству прилипшие к смоле волоски на высоте до двух метров

Справка «КП»

Игорь Бурцев - кандидат исторических наук, президент Фонда содействия научным исследованиям и поискам «Криптосфера», член Русского географического общества, Московского общества испытателей природы. Директор Международного центра гоминологии. Участник и руководитель ряда поисковых экспедиций. Сотрудничает в исследованиях ДНК гоминоидов с известными генетиками из США и Англии.

Михаил Смирнов, житель поселка Диасерья Усть-Куломского района:

- В первый раз я увидел снежного человека 20 лет назад около села Дон, когда охотился на куницу. Я возился с капканом, вдруг чувствую, что кто-то на меня смотрит. Поднял голову и увидел в 60 метрах от меня человекообразное существо. Испугался, не помню, как добрался до лесной избушки, как провел ночь. Наутро с ружьем вернулся туда, нашел огромные человекоподобные следы, пошел по ним, но через 600 метров они исчезли.

Второй раз видел снежного человека 4 года назад у озера Кадам, где собирал ягоды. Он прошел мимо меня и почти скрылся из виду, когда я сообразил, что в кармане лежит телефон и начал снимать человекоподобное существо. Но запись была плохого качества.