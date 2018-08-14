2018-08-14T15:25:46+03:00
Общество

Ухтинку сбил поезд на глазах у 8-летней дочери

Анастасия МАШКАЛЕВА
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На станции «Староминская» в ночь на 11 августа погибла жительница Ухты Елена Брылёва. 40-летняя женщина угодила под поезд на глазах собственной дочери, сообщает анонимный источник.

Трагедия произошла 11 августа около 3:40 на станции «Староминская». Ухтинка, отдыхавшая в городе Ейск вместе с дочерью, спешила на поезд. Как рассказали знакомые погибшей, Елена попала под пассажирский поезд №103 сообщением «Москва-Адлер» прямо на глазах дочери. Как пишут люди, на этой станции поезда на север часто приходят ночью. При этом пассажирский состав прибывает не к вокзалу, а на вторые или третьи пути, поэтому зачастую людям приходится рисковать и бежать через железную дорогу.

Правда точных данных, как произошла трагедия, пока нет. По одной информации, Елена стояла на перроне и ее затянул поезд. По другой — ухтинка перебегала железную дорогу и попала под поезд. Люди в соцсетях также добавляют, что женщина разговаривала по телефону в момент трагедии.

- Фантазируют много. Подробностей нет. Идет расследование, - сообщила знакомая погибшей Елена М.

По данным УТ МВД по ЮФО, трагедия произошла 11 августа на переходе станции «Староминская». Машинист состава «Москва-Адлер» подавал сигнал, но женщина на него не обращала внимания.

Муж Елены выехал на юг, чтобы забрать дочь Варвару. Люди в соцсетях собирают материальную помощь семье погибшей, чтобы транспортировать тело в Коми.

- Номер карты 2202 2003 0407 6902. Это карта на руках у мужа Елены — Дмитрия. Она оформлена на маму Димы - Козлову Ольгу Фёдоровну, - сообщила Елена.

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