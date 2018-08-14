2018-08-14T17:29:55+03:00
Общество

Кровавая трагедия в Сосногорске: житель города зарезал жену, а потом разбился в ДТП

«Об этом говорит весь город», - рассказывают люди
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Эллоры КалашниковойФото Эллоры Калашниковой
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Появились новые подробности трагедии под Сосногорском, где водитель на Hyundai врезался в прицеп КамАЗа и погиб. Оказывается, мужчина перед смертью зарезал свою жену, сообщают местные жители.

«Об этом говорит весь город», - рассказывают жители Сосногорска о трагедии, которая разыгралась в их городе. 12 августа мужчина 1975 года рождения зарезал свою 38-летнюю жену.

Известие о смерти женщины пришло одновременно с новостью о страшной кончине мужа, который на Hyundai врезался в прицеп КамАЗа. По словам очевидцев, водителю буквально расплющило голову. Трагедия заставила многих предположить, что мужчина умышленно врезался в прицеп на страшной скорости в 205 километров в час.

Известно, что погибший работал в пожарной части. По данным местных жителей, вместе с женой он воспитывал двоих сыновей. Неизвестно, что стало причиной семейного разлада, который привел к трагедии. Это предстоит выяснить следователям.

- А матери детей уже не вернешь, - подытожили сосногорцы.

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