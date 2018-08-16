«Оставить пляж никак нельзя»: сыктывкарец 4 года подряд добровольно убирает мусор на берегу Вычегды

СЕГОДНЯ 10:51 2018-08-16T11:12:15+03:00

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«Комсомолка» запустила проект «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах по преображению родной республики. Первый герой проекта — житель Нижнего Чова Павел Яруков. Он не пользуются соцсетями и не может поставить хештег #самсебеволонтер. Но он самый настоящий волонтер, хотя старается не афишировать свои подвиги. Павел уже четыре года убирает мусор за отдыхающими на пляже Нижнего Чова исключительно по собственной инициативе, чтобы сохранить уникальное место от загрязнения. Павел рассказал, что значит стоять на страже чистоты пляжа и как к этому относятся горожане.

«Стеклянные бутылки, мангалы, пакеты – все это густым слоем «украшало» пляж Вычегды в районе Нижнего Чова еще четыре года назад. Почему так происходит? Дело в особом отношении людей: «Этот мусор не мой, а Васи, поэтому убирать его я не буду». Таким образом, набережная стала буквально зарастать мусором. А ведь пляж Нижнего Чова – место уникальное: лес, кристальная вода, чистейший песок, непревзойденный пейзаж. Такого места больше нет нигде!

- Я понял, что надо, что-то делать, иначе скоро живого места от мусора на пляже просто не останется. Единомышленников не нашел. Почему-то люди считают, что человек, который собирает мусор, – ненормальный.

По словам добровольца, люди собирают мусор в пакеты, но вывезти до ближайшего контейнера не могутФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

И вот четыре года назад я, прогуливаясь, отдыхая, стал собирать в пакет бутылки, фантики и прочие отходы. С тех пор втянулся. Меня тянет к речке. Я готов в хорошую погоду вообще отсюда не уходить. Чаще прихожу утром или поздно вечером, когда людей на пляже немного. Строгого графика работы на пляже нет: когда свободен, то еду сюда. Иногда прихожу сюда вместе с детьми.

Реже прихожу днем, когда на пляже загорают отдыхающие. Как правило, лица у людей вытягиваются: «А вы что мусор убираете?» «Да, убираю», - отвечаю. Людям это в диковинку! Некоторые благодарят, но таких мало.

Привычно, когда люди оставляют пакеты или бутылки. Опасно, когда они бросают доски с гвоздями или мангалы. Вот месяц назад приезжали пограничники, привезли деревянные поддоны для костра. Они обещали их все сжечь, но об этом забыли и уехали. Часть поддонов растащили люди, а они ведь с гвоздями! Что делать? Я все собрал в одну кучу, поджег, все сгорело. Затем выкопал яму в песке, ссыпал туда пепел с гроздями. Настоящий бич пляжей – одноразовые мангалы. Люди их оставляют, а они ведь железные, острые и потенциально опасные. Я провожу с отдыхающими беседы, прошу не оставлять пакеты, увозить мангалы с собой. Кто-то прислушивается, а кто-то - нет.

Павел не жалеет сил, чтобы пляж в Нижнем Чове не погряз в мусореФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Да, я патрулирую пляж уже четыре года. Стали ли люди за это время меньше мусорить? Не особо. Да, они складируют отходы в пакеты, но оставляют-то его недалеко от пляжа, вместо того, чтобы увезти с собой. Особенно любят в кусты пакеты забрасывать, а затем отходы растаскивают по пляжу вороны. Ведь гораздо легче оставить все на обочине дороги, к сожалению.

С начала этой весны накопилось сто пакетов мусора! Может быть прочитает эту статью добрый человек и поможет вывезти мусор на полигон. За все прошлые годы, приблизительно накопилось не меньше 300 пакетов, которые мы вывозили своими силами. А оставить пляж никак нельзя. В свое время я обзвонил все ведомства и пришел к выводу, что они «ничейный», ни к кому не закреплен. Соответственно, вывозить мусор отсюда никто и не будет. Кроме нас, конечно! А мы пляж не оставим. И будем рады, если кто-нибудь присоединится к нашей инициативе».

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