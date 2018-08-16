2018-08-16T12:10:16+03:00
Общество

Известный блогер-миллионник «послал» жителей Инты куда подальше

Мэр города ждет официальных извинений
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: maminpapin.comФото: maminpapin.com
Изменить размер текста:

Сейчас на территории Республики Коми проходит сложнейший и изматывающий горный марафон «ТрансУрал». Для того, чтобы покорить приполярье в наш край съехались спортсмены по всей России, в том числе и известный блогер Василий Смольный, который рассказывает своим подписчикам о здоровом образе жизни. Однако приезд атлета в Коми омрачился двусмысленным поведением Василия.

Дело в том, что в одном из своих видео, опубликованных в Instagram, спортсмен неправильно произнес название города «Инта», поставив ударение на первый слог. Он также отметил, что будет говорить так, как ему нравится, а те, кто с ним не согласен, могут идти куда подальше.

Такое поведение медийной личности шокировало мэра Инты Ларису Титовец. Свое недовольство она высказала на своей личной странице в «Вконтакте».

«В рамках проведения в интинском районе проекта «ТрансУрал» в город приехал блогер Василий Смольный - создатель Instagram-марафона «Бешеная Сушка». Его приезд в Инту вызвал скандал. В одном из своих видео он откровенно хамски высказался в адрес интинцев. Многие горожане уже высказали свое мнение и осудили поступок блогера. И я полностью разделяю их негодование, - подчеркнула руководитель города. - Как и большинство горожан я возмущена данным видео и считаю подобные высказывания оскорблением города и его жителей. По возвращении туристов в Инту я обязательно встречусь с организаторами марафона и от администрации города вручу им письмо с просьбой принести официальные извинения».

Напомним, Лариса Титовец уже оказывалась в центре интернет-скандала. В прошлом году мэр увидела в соцсети «Вконтакте» фотографию сотрудницы интинской администрации Юлии Захаркиной. Лариса Титовец была возмущена внешним видом девушки – из одежды на ней была только леопардовая комбинация. Свое недовольство градоначальница высказала на своей личной странице в «Вконтакте» - желая пристыдить подчиненную, она сделала репост фотографии девушки с комментарием «совсем стыд потеряли». В итоге Юлии Захаркиной пришлось уволиться и искать правды в суде. В своем иске экс-сотрудница потребовала признать пост Ларисы Титовец порочащим ее честь и достоинство. Суд оценил моральные страдания Захаркиной в 5 тысяч рублей. Официальных извинений девушка так и не получила.

Василий Смольный "послал" интинцев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Новосибирской области: Мобильное тестирование приближает диагностику к людям
Новосибирская область в третий раз принимает участие во Всероссийской акции по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, организованной Минздравом России
Новости 24
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы
В Сыктывкаре вторую неделю ищут без вести пропавшего 32-летнего мужчину
В Коми пьяный водитель ВАЗ-2110 устроил смертельное ДТП
Под Сосногорском КамАЗ вылетел в кювет, водитель погиб
В Сыктывкаре женщина упала в открытый колодец и погибла
Полицейские вернули сыктывкарке похищенных чихуахуа и шпица
Глава Усть-Вымского района добровольно ушел в отставку
Гроза и шквалистый ветер. В Коми объявлено штормовое предупреждение
В Сыктывкаре мужчина ударил ножницами в шею продавщицу в магазине
Затяжные дожди и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделю в Коми
Под Ухтой ВАЗ переехал лежащую на трассе женщину, она погибла
У жителя Ижемского района украли с карты почти 100 тысяч рублей
При пожаре под Сыктывкаром погиб мужчина
В Сыктывкаре на 11 дней перекроют улицу Папанина
В воскресенье в большинстве районов Коми дожди
В Сыктывкаре «семерка» сбила женщину: у нее перелом ноги
Под Сыктывкаром иномарка сбила пешехода на «зебре»
В Сыктывкаре у женщины украли со счета 200 тысяч рублей
Погода в Коми в субботу: на севере до 13, на юге до 26 градусов
Очевидцы: «Медвежонка под Усинском забили лопатой алкаши»
Житель Айкино в 79 лет получил золотой значок ГТО