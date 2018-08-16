Известный блогер-миллионник «послал» жителей Инты куда подальше

СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-16T12:10:16+03:00

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Сейчас на территории Республики Коми проходит сложнейший и изматывающий горный марафон «ТрансУрал». Для того, чтобы покорить приполярье в наш край съехались спортсмены по всей России, в том числе и известный блогер Василий Смольный, который рассказывает своим подписчикам о здоровом образе жизни. Однако приезд атлета в Коми омрачился двусмысленным поведением Василия.

Дело в том, что в одном из своих видео, опубликованных в Instagram, спортсмен неправильно произнес название города «Инта», поставив ударение на первый слог. Он также отметил, что будет говорить так, как ему нравится, а те, кто с ним не согласен, могут идти куда подальше.

Такое поведение медийной личности шокировало мэра Инты Ларису Титовец. Свое недовольство она высказала на своей личной странице в «Вконтакте».

«В рамках проведения в интинском районе проекта «ТрансУрал» в город приехал блогер Василий Смольный - создатель Instagram-марафона «Бешеная Сушка». Его приезд в Инту вызвал скандал. В одном из своих видео он откровенно хамски высказался в адрес интинцев. Многие горожане уже высказали свое мнение и осудили поступок блогера. И я полностью разделяю их негодование, - подчеркнула руководитель города. - Как и большинство горожан я возмущена данным видео и считаю подобные высказывания оскорблением города и его жителей. По возвращении туристов в Инту я обязательно встречусь с организаторами марафона и от администрации города вручу им письмо с просьбой принести официальные извинения».

Напомним, Лариса Титовец уже оказывалась в центре интернет-скандала. В прошлом году мэр увидела в соцсети «Вконтакте» фотографию сотрудницы интинской администрации Юлии Захаркиной. Лариса Титовец была возмущена внешним видом девушки – из одежды на ней была только леопардовая комбинация. Свое недовольство градоначальница высказала на своей личной странице в «Вконтакте» - желая пристыдить подчиненную, она сделала репост фотографии девушки с комментарием «совсем стыд потеряли». В итоге Юлии Захаркиной пришлось уволиться и искать правды в суде. В своем иске экс-сотрудница потребовала признать пост Ларисы Титовец порочащим ее честь и достоинство. Суд оценил моральные страдания Захаркиной в 5 тысяч рублей. Официальных извинений девушка так и не получила.