Блогер-миллионник Василий Смольный извинился перед жителями Инты

СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-17T09:18:20+03:00

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На этой неделе блогер с почти миллионной аудиторией Василий Смольный в своем видео послал жителей Инты куда подальше, а теперь принес им публичные извинения.

Напомним, автор проекта #Бешенаясушка опубликовал в Instagram сторис, в котором целенаправленно неправильно произнес название города «Инта», поставив ударение на первый слог. Он также отметил, что будет говорить так, как ему нравится, а те, кто с ним не согласен, могут идти куда подальше. Такое поведение не оставила без внимания мэр города Лариса Титовец. На своей личной странице в «ВКонтакте» она опубликовала пост, в котором попросила блогера публично извиниться перед жителями города. Пост-раскаяние не оставил себя долго ждать,

- Уважаемые жители города Инта, - написал в своем Instagram Василий Смольный. - Хочу принести вам свои публичные извинения за невольно допущенные мной оскорбление ваших чувств. По тому, как быстро местные СМИ разнесли новость о моём неуместным высказывании в одном из своих сториз, я делаю вывод о том, что моя фраза действительно обидела многих жителей Инты. В связи с чем я посчитал необходимым извиниться перед всеми интинцами также публично, как и нанес это оскорбление (орфография и пунктуация автора).

Он также отметил, что немного завидует местным жителям, ведь им посчастливилось жить в одном из самых красивейших мест в нашей стране или даже на планете.

- Я даже немного завидую вам из-за этого. Но, к сожалению, ситуация в экономике вашего города сейчас не из лучших. Поэтому я желаю, чтобы всё у вас сложилось хорошо, несмотря ни на что. Всем мира, добра и любви! И даже тем, кто посчитал это недоразумение поводом пожелать мне смерти и прочих гадостей, - закончил блогер.

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