В Эжве вызвала ажиотаж скульптура 300-килограммового дракона из металлолома

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-17T13:25:32+03:00

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В Эжвинском районе Сыктывкара появилась скульптура железного дракона. Арт-объект в честь 55-летнего юбилея району подарил ООО «Ремонтно-строительный трест». Главный механик предприятия рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми», в чем главная особенность эжвинского экспоната.

Почти двухметровый железный дракон установили в центре клумбы по улице Славы в Эжве вчера, 16 августа. Скульптура сразу вызвала ажиотаж: около нее выстаивались мини-очереди для памятного фото. Практически все эжвинцы написали в соцсетях, что памятник им понравился. Только один комментатор высказал точку зрения, что это страшилище, которое будет пугать маленьких детей.

Как рассказал «Комсомолке» главный механик ремонтно-строительного треста Александр Филатов, раньше дракон стоят на производственной базе у входа на проходной в местечке Койты. Зимой к скульптуре подвели электричество, пустили в «тело» дракона светодиодную ленту, поэтому арт-объект светился в темное время суток.

Еще в прошлом году бывший директор треста принял решение подарить арт-объект Эжве в честь юбилея. Наконец в этом году эту идею удалось реализовать: 300-килограммовую скульптуру привезли на КамАЗе и с помощью манипулятора установили на цветочной клумбе.

Железного дракона смастерил местный умелец Иосиф Дудаш в свободное от работы время из металлических отходов.

- Человек просто находил кусочки метала, рубил их под необходимый размер, сваривал между собой. Получилось вот такая скульптура. За фантазию и энтузиазм его премировали велосипедом, - отметил Александр Филатов.

Кстати, с афишей мероприятий в честь 55-летия Эжвы вы можете познакомиться вот здесь: Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы