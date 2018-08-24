В Усинске стаи бездомных собак нападают на людей

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-24T12:02:31+03:00

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В Усинске чрезмерную активность проявляют бездомные собаки. Друзья человека проявляют отнюдь не дружеский характер. Только за первые шесть месяцев текущего года в к врачам обратились 215 горожан, пострадавших от агресси животных. В июле эта статистика возросла на 48 человек.

Местные врачи зафиксировали своего рода антирекорд: 6 покусанных за сутки. Но в среднем ежедневно в медучреждения приходят от 2 до 4 пострадавших. В последнее время количество укушенных собаками растёт. В первом полугодии число пострадавших составило 215 человек, среди них 70 детей. За июль уже покусано 48 человек, из них 11 детей, сообщает издание "Усинск.Онлайн".

Бездомные животные чувствуют себя настоящими хозяевами Усинска. Фото: Валерий Васиев группа "Группа защиты людей от нападения животных. Усинск" в соцсети "Вконтакте"Фото: vk.com

В августе буквально за двое суток жертами собак стали сразу двое горожан. 14 августа Валерий Васиев в паблике " Группа защиты людей от нападения животных. Усинск" опубликовал фотографию своей дочери - девушка вышла за хлебом, а вернулась с рваной раной на руке. 16 августа Никита Лясковский опубликовал в той же группе пост с сообщением, что возле магазина "Бамбино" его сына покусала собака. Мальчику придется пройдти курс уколов аж до ноября.