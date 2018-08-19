В Эжве пенсионерка погибла, спускаясь с пятого этажа по простыням

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-19T09:56:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 17 августа, в Сыктывкаре 62-летняя пенсионерка решила спуститься с пятого этажа по простыням. В результате она сорвалась и погибла.

Как передает PG11.ru, трагедия произошла в доме №14 по улице Эжвинская. Пенсионерка связала простыни и пыталась по ним спуститься из окна на пятом этаже. В какой-то момент женщина сорвалась и упала на землю. Она получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась.

Погибшей оказалась женщина 1956 года рождения. У пенсионерки могли быть проблемы со здоровьем и психикой. Поэтому родственники закрывали женщину в квартире, чтобы она никуда не ушла. Однако на этот раз пенсионерка решила покинуть квартиру не через дверь.