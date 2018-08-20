В телешоу «Пацанки» будет участвовать сыктывкарка: «Я хочу поменяться ради дочери»

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-20T15:35:35+03:00

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В новом сезоне известного шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» будет участвовать 27-летняя сыктывкарка Валерия Матвеева. Девушка рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», почему решила из пацанки перевоплотиться в леди.

Весной Валерия Матвеева увидела в Instagram, что идет кастинг в телешоу «Пацанки». Девушка решила попытать счастье и отправила анкету, в которой указала краткую информацию о себе, а также о том, на что она готова ради проекта. К этой анкете девушка прикрепила видеовизитку о своей жизни, которую сняла на телефон:

- Я написала, что я на все готова пойти ради проекта. Например, отстричь волосы. Шоу «Пацанки» - это социальное шоу о настоящей жизни и непридуманных проблемах, поэтому мне оно очень нравится. Я от корки до корки посмотрела два предыдущих сезона, - рассказала Валерия.

Фото из архива героини статьи

Организаторы шоу посмотрели видеовизитку сыктывкарки и пригласили девушку в Москву - принять участие в очном туре кастинга.

- На кастинге спрашивали то же самое, что было и в анкете. Не могу сказать, что волновалась, что было страшно. Все было спокойно, - ответила девушка.

Все это происходило в мае, но только через два месяца — в июле — ей позвонили из шоу: московские шоумены едут в Сыктывкар, чтобы снять сюжет о сыктывкарской девушке. «Я вообще не думала, что могу из Сыктывкара куда-то выехать. Но, как говорится, такой шанс дается один раз в жизни, поэтому я согласилась принять участие в проекте», - рассказывает Валерия.

По словам Валерии, это решение было вполне осознанным. Она планирует поменяться и внешне, и внутренне, в первую очередь, ради своей дочери.

Фото из архива героини статьи

- Что для меня означает слово пацанка? Это, на мой взгляд, девочка, которая ходит в образе мальчика, девочка, которая имеет больше мужских повадок, чем женских. Я не отрицаю, что я такая. Поэтому я готова к переменам ради своей семьи, своей дочери. Я считаю, что любая пацанка не была бы такой, если бы не внутренняя боль, связанная с семейными проблемами. Конечно, и у меня, как и у других девушек проекта, есть такая боль, - подытожила девушка.

Кстати, Валерия – единственная участница 3 сезона шоу «Пацанки», у которой есть дети, пишут на сайте проекта. Она воспитывает восьмилетнюю дочь Ариадну Матвееву. У ее дочки есть свой аккаунт в Instagram, там много жизнерадостных фото с Валерией.

Фото из архива героини статьи

Отметим, что шоу можно будет посмотреть уже на этой неделе — 23 августа на телеканале «Пятница». В новом сезоне зрителей ожидает 12 серий. «За это время необузданные, невоспитанные хамки перевоплотятся в настоящих леди или попытаются это сделать» - говорится в официальном релизе проекта.

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