2018-08-20T15:35:35+03:00
Общество

В телешоу «Пацанки» будет участвовать сыктывкарка: «Я хочу поменяться ради дочери»

Девушка рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», почему решила из пацанки перевоплотиться в леди
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива героини статьиФото из архива героини статьи
Изменить размер текста:

В новом сезоне известного шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» будет участвовать 27-летняя сыктывкарка Валерия Матвеева. Девушка рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», почему решила из пацанки перевоплотиться в леди.

Весной Валерия Матвеева увидела в Instagram, что идет кастинг в телешоу «Пацанки». Девушка решила попытать счастье и отправила анкету, в которой указала краткую информацию о себе, а также о том, на что она готова ради проекта. К этой анкете девушка прикрепила видеовизитку о своей жизни, которую сняла на телефон:

- Я написала, что я на все готова пойти ради проекта. Например, отстричь волосы. Шоу «Пацанки» - это социальное шоу о настоящей жизни и непридуманных проблемах, поэтому мне оно очень нравится. Я от корки до корки посмотрела два предыдущих сезона, - рассказала Валерия.

Фото из архива героини статьи

Фото из архива героини статьи

Организаторы шоу посмотрели видеовизитку сыктывкарки и пригласили девушку в Москву - принять участие в очном туре кастинга.

- На кастинге спрашивали то же самое, что было и в анкете. Не могу сказать, что волновалась, что было страшно. Все было спокойно, - ответила девушка.

Все это происходило в мае, но только через два месяца — в июле — ей позвонили из шоу: московские шоумены едут в Сыктывкар, чтобы снять сюжет о сыктывкарской девушке. «Я вообще не думала, что могу из Сыктывкара куда-то выехать. Но, как говорится, такой шанс дается один раз в жизни, поэтому я согласилась принять участие в проекте», - рассказывает Валерия.

По словам Валерии, это решение было вполне осознанным. Она планирует поменяться и внешне, и внутренне, в первую очередь, ради своей дочери.

Фото из архива героини статьи

Фото из архива героини статьи

- Что для меня означает слово пацанка? Это, на мой взгляд, девочка, которая ходит в образе мальчика, девочка, которая имеет больше мужских повадок, чем женских. Я не отрицаю, что я такая. Поэтому я готова к переменам ради своей семьи, своей дочери. Я считаю, что любая пацанка не была бы такой, если бы не внутренняя боль, связанная с семейными проблемами. Конечно, и у меня, как и у других девушек проекта, есть такая боль, - подытожила девушка.

Кстати, Валерия – единственная участница 3 сезона шоу «Пацанки», у которой есть дети, пишут на сайте проекта. Она воспитывает восьмилетнюю дочь Ариадну Матвееву. У ее дочки есть свой аккаунт в Instagram, там много жизнерадостных фото с Валерией.

Фото из архива героини статьи

Фото из архива героини статьи

Отметим, что шоу можно будет посмотреть уже на этой неделе — 23 августа на телеканале «Пятница». В новом сезоне зрителей ожидает 12 серий. «За это время необузданные, невоспитанные хамки перевоплотятся в настоящих леди или попытаются это сделать» - говорится в официальном релизе проекта.

Читайте также: Мама новой звезды «Орла и решки» из Воркуты : «Он ушел покорять мир в старых ботинках»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
20 школ в Коми уличили в необъективности оценки знаний
Зам.руководителя Корткеросского района Артеев останется в СИЗО до 30 сентября
В Коми циклоны принесут прохладу и дожди
В Ухте водителя оштрафовали за то, что в его автобусе упала пенсионерка
В Усинске столкнулись Mercedes и Lada: пострадали парень и девушка
В Сыктывкаре 10 дней будут отключать горячую воду
У двух ухтинцев украли деньги на «Авито»
Погода в Коми в воскресенье: на севере до 17 градусов, на юге – до 24
Сыктывкарцы лишились денег, заказав на "Авито" железобетонные плиты и осциллоскоп
В сыктывкарской колонии "расцвели" искусственные розы и установлена буровая вышка
В Сыктывкаре исправили ситуацию с ларьком, "припаркованным" на стоянке для инвалидов
На Первом канале покажут, как играют на гармони жители Коми
Суд отклонил апелляцию директора САТП №1 Александра Рукавишникова
В Воркуте засветилась "67 параллель"
В Коми на пожаре погибли мужчина и женщина
Группа «Браво», фейерверк и фестиваль счастливых людей: что интересного будет на День Эжвы