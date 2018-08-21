Транспортная карта: лимитированный тираж ко дню рождения Республики Коми

СЕГОДНЯ 11:18 2018-08-21T11:26:53+03:00

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ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» подготовило праздничный тираж транспортных карт, приуроченный ко дню рождения Республики Коми.

Лимитированная партия из 970 штук приобрела специальный дизайн. Лицевую сторону карты украшает фотография правого притока Печоры — реки Щугор. Она протекает по территории национального парка «Югыд ва» и отличается исключительной чистотой и прозрачностью воды.

Продажа праздничного тиража стартует 22 августа в кассе компании «Комиавтотранс» в здании аэропорта Сыктывкара. Она расположена в терминале для внутренних авиарейсов. Цена карты составит 100 рублей, в стоимость включена одна поездка. Пополнить баланс транспортной карты можно в любом банкомате Сбербанка в Сыктывкаре и Коми или через сервис "Сбербанк-онлайн".

В Сыктывкаре с помощью транспортной карты можно оплатить проезд на городских автобусных маршрутах №1, 18, 33, 46 и 54.

Сейчас с помощью транспортной карты можно оплатить проезд на автобусных маршрутах Сыктывкара №№1, 18, 33, 46 и 54. При этом покупать билет в одно касание, не только удобно, но и выгодно. Стоимость проезда, оплаченного с помощью терминала, уменьшается на один рубль.