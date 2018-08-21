Зеленые зайцы, девятиэтажка и офисный планктон: в Сыктывкаре открылась уникальная выставка современных художников

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-21T16:46:05+03:00

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С сегодняшнего дня в Национальной галерее Республики Коми можно увидеть уникальные произведения искусства, прибывшие в Сыктывкар прямо из санкт-петербургского музея современного искусства Эрарта. Выставка носит название «Шум времени. Современная российская живопись». В залах Национальной галереи представлены работы санкт-петербургских и московских художников, а также их коллег из Новосибирска, Уфы, Липецка.

Куратор проекта «Россия в Эрарте» Владимир Назанский приоткрыл завесу тайн и рассказал, что же современные художники хотели сказать своими работами. Он пояснил, что название выставки взято из книги писателя и поэта Осипа Мандельштама «Шум времени», в которой автор передал атмосферу сложной постреволюционной эпохи.

Работы музея современного искусства "Эрарта" представлены в трех залахФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Самое обширное пространство выставки отдано работе одного из самых перспективных художников нашей страны Александра Дашевского «Серия 504». Полотно, на котором изображены окна девятиэтажной панельки, растянулось на всю ширину выставочного зала.

21.08.2018. Выставка музея Эрарта в Сыктывкаре. Владилен Гаврильчик "Осенний мотив"..

- С одной стороны, художник воссоздает реалии времени, а с другой - пытается искать своеобразную красоту в упрощенной геометрии, в образе жизни, - отметил Владимир Назанский.

"Серия 504" Александра Дашевского "раскинулась" на всю ширину выставочного залаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Не обходят молодые художники и тему несвободы современного человека, который сам загоняет себя в тюрьму 21 века – офис. Московская художница Мария Сафронова на своих картинах показала, как исчезает рабочий класс прошлых поколений, а его место занимают белые воротнички.

- Люди сидят в огромных офисах, где у них есть пластиковые карты, которые высчитывают все их время на работе. Их не садят в карцеры, вместо этого они получают нагоняи от своего начальства. Исчезает индивидуальное пространство, человек постоянно находится под наблюдением, - проанализировал работу куратор проекта «Россия в Эрарте».

Куратор проекта "Россия в Эрарте" Владимир Назанский рассказал, что современные художники изображают на своих полотнахФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В соседнем зале посетитель выставки увидит полотна уже совсем других тематик. Эпоху, когда существовал ленинградский андеграунд, в своих работах показал Анатолий Заславский. Художник входил в группу художников «Безнадежные живописцы», которые акцентировали внимание на своей влюбленности в живопись.

Внимание зрителя тут же привлечет картина «Сиреневые туфли», выполненная в стиле позднего романтического импрессионизма.

- Здесь изображена жена Анатолия Заславского. Она показана не только со спины, но и сама смотрит на свой портрет. Она смотрит вдаль, а там ангел переходит улицы. То есть картина не столь проста, как может показаться, - объяснил Владимир Назанский.

Художник Анатолий Заславский входил в сообщество "Безнадежных художников"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Экспериментальное искусство на выставке представлены в работах Елены Фигуриной. Интересно, что у художницы было техническое и музыкальное образование, а в живопись она пришла по зову души.

- Это была ее потребность, все свободное время она проводила с художниками,- рассказал Владимир Назанский. - В ее работах есть экзистенциальное ощущение. Для нее свойственен пронзительный яркий цвет. Сейчас она очень дорогой художник.

Елена Фигурина писала яркими и сочными краскамиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Выставка «Шум времени. Современная российская живопись» представлены в трех залах Национальной галереи РК. Она будет работать до 7 октября.

Справка «КП в Коми»

Эрарта – крупнейший в России частный музей современного искусства, базирующийся в Санкт-Петербурге. Он формирует общероссийскую коллекцию современного искусства, в которую входят как произведения неофициального искусства второй половины XX века, так и работы ныне действующих художников со всех уголков страны. Основу собрания музея Эрарта составляет ленинградско-петербургская школа, в том числе ленинградский андеграунд, прочно вошедший в культурную историю города и России.