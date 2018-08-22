2018-08-22T23:21:49+03:00
Общество

В стиле диско: австрийская группа Joy поздравила Коми хитами 80-х

Музыканты исполняли свои самые знаменитые хиты и охотно общались с публикой
Ольга СОЛОВЕЙ
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Республику с 97-летием поздравила fвстрийская группа JoyРеспублику с 97-летием поздравила fвстрийская группа JoyФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Хедлайнером праздничного концерта, посвященного 97-летию Коми, стала австрийская группа "Joy". Несмотря на дождливую погоду, музыканты с огоньком выступили на Стефановской площади в Сыктывкаре.

Вокалист Михаэль Шайкль зажигал на протяжении всего выступления Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Вокалист Михаэль Шайкль зажигал на протяжении всего выступленияФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Увидеть звезд 80-х вживую собрались сотни сыктывкарцев, которые сначала послушали выступления местных коллективов, а затем с упоением наслаждались музыкой эпохи диско.

Послушать музыкантов собрались сотни сыктывкарцев Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Послушать музыкантов собрались сотни сыктывкарцевФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Концерт начался с композиции "Back to the 80's", которая и задала тон сегодняшнему вечеру. Фронтмен группы Михаэль Шайкль часто обращался к публике на русском языке: «Отлично, девушки!», «Спасибо, Сыктывкар», «А теперь поют only the devuchki».

22.08.2018. Выступление группы Joy на дне Республики Коми.

В этот вечер музыканты Joy исполнил свои знаменитые хиты: Valerie, Japaneze girls, Back to the 80's . Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В этот вечер музыканты Joy исполнил свои знаменитые хиты: Valerie, Japaneze girls, Back to the 80's .Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В течение вечера музыканты исполнили свои знаменитые хиты: "Valerie", "Japaneze girls", «Sunshine boogie».

Выступление длилось час Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Выступление длилось часФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Между песнями австрийцы пытались наладить контакт со зрителями.

- У вас сегодня дождливо, но ничего страшного. У нас дома также, нам не привыкать, - подбадривали толпу музыканты.

Клавишник Энди Швайцер Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Клавишник Энди ШвайцерФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кульминацией выступления стало исполнение композиции Touch By Touch, ключевым элементом которой является соло на клавишах.

Группа состоит из трех музыкантов Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Группа состоит из трех музыкантовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В завершении вечера группа сыграла попурри своих хитов: «Hello», «Touch By Touch», «Valerie» и «Japaneze girls».

Энергии Михаэля Шайкля хватило бы на весь Сыктывкар Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Энергии Михаэля Шайкля хватило бы на весь СыктывкарФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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