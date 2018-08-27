2018-08-27T11:30:27+03:00
Экономика

Жители Инты обратились к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой спасти шахту [ВИДЕО]

Профсоюзный лидер Денис Баженов записал видеообращение к первым лицам государства
Алиса КОЗЛОВА
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Обращение жителей Инты к Президенту о сохранении города и его предприятий..Прошу всех неравнодушных сограждан максимально распространить это видео, чтобы увеличить наши шансы на сохранение градообразующего предприятия города Инты и самого города. Нам очень нужна ваша поддержка.

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Жители Инты записали видеобращение к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить ликвидацию градообразующего предприятия АО "Интауголь". К первым лицам государства обратился председатель объединенной первичной организации "Независимого профсоюза горняков России" в Инте Денис Баженов.

Профсоюзный лидер напоминает, что АО "Интауголь" переживает уже вторую процедуру банкротства. Нынешним летом собственники предприятия вновь довели компанию до последней черты. 2 июля было принято решение о закрытии последнего угольного предприятия в городе Инте вместе со смежными предприятия.

Автор обращения верит в перспективы шахты и связывает надежды на ее возрождение с программой, разработанной в 2017 году правительством Коми и руководством АО "Интауголь". Программа рассчитана до 2030 года и включает в себя два варианта реконструкции и модернизации предприятия. Общая стоимость программы от 3,5 до 5,5 миллиардов рублей.

- Деньги нужны не все сразу. 80 процентов от этих денег хватит на приобретение оборудования в лизинг. Решение этих проблем позволило бы добывать компании 3-3,5 миллионов тонн угля вгод и реально конкурировать с сибирским угллем на рынке Северо-Западного федерального округа, куда доставка сибирского угля всегда была и будет дороже, - подчеркивает Денис Баженов.

Реализация программы позволила бы не только сохранить предприятие, на котором работают 1,5 тысячи шахтеров, но и обеспечить достойное будущее самому городу.

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