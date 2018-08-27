2018-08-27T14:36:35+03:00
Общество

В Коми медведь погнался за грибником

К счастью, он успел сесть в машину
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Дмитрия АнуфриеваФото Дмитрия Ануфриева
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По Печорой недружелюбный медведь погнался за грибником. К счастью, мужчина успел сесть в машину. Людей удивило, что косолапого не спугнула петарда, громкие крики и сигналы машины. Очевидцы предупреждают грибников повысить степень бдительности и запасаться пиротехническими сигнальными устройствами. Об этом сообщает очевидец Дмитрий Ануфриев.

Встреча агрессивного косолапого с грибниками из Печоры произошла в минувшую пятницу, 24 августа, в районе ГРЭС. В этом месте, к слову, стали встречать хищников уже с конца апреля.

- На моих глазах медведь погнался за грибником! Косолапый не реагировал на крики людей, а также на сигналы машины. Даже петарда «Корсар-4» его не спугнула. Будьте осторожны! - сообщает житель Печоры Дмитрий Ануфриев.

Дмитрий отметил, что всегда носит с собой петарды на случай встречи с хозяином тайги. Но после памятной встречи, когда косолапый не отреагировал на громкий звук, он будет переходить на тяжелую артиллерию - фальшфейер или дым.

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