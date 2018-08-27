Ведущий "Орла и решки" из Воркуты побывал в индийском "городе мертвых"

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-27T16:16:22+03:00

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На канале «Пятница» стартовал новый сезон трэвел-шоу «Орел и Решка. Перезагрузка-3». Начиная с шестого выпуска телепередачи, вместе с ведущей Анастасией Ивлеевой, подкидывать монетку будет воркутинец Евсей Ковалев.

Уже известно, что одной из локаций для съемок станет индийский «город мертвых» Варанаси. Именно сюда съезжаются люди со всей страны, чтобы быть похороненными по древним традициям иудаизма. Похоронный обряд представляет собой кремацию и происходит прямо на берегу реки Ганг. Многие индийцы даже заранее привозят в Варанаси своих еще полуживых родственников и ждут, пока они отойдут в мир иной.

Евсей Ковалев поделился фотографией из священного города индийцев в своем Instagram.

Евсей Ковалев в Варанаси

Команда «Орла и Решки» перезагрузит и Монголию. Съемочная группа отправится в Улан-Батор. Пока неизвестно, как именно воркутинец будет проводить два дня в зарубежных странах: отрываясь по полной с золотой картой или выживая на 100 долларов. Узнать это можно будет уже в сентябре.

Съемочная группа "Орла и решки" уже побывала в Монголии

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