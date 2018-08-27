Катер «Усть-Сысольск», который неоднократно садился на мель, пустили по новому пути
С сегодняшнего дня пассажирский катер «Усть-Сысольск», осуществляющий перевозку людей на переправе Алешино-Седкыркещ пустили по новому форватеру. Теперь судно, которое за последние три дня дважды садилось на мель, курсирует в более глубоких местах Вычегды, но процесс перевозки людей длится на 5 минут дольше. Об этом «КП в Коми» сообщил Юрий Пелевин, руководитель администрации поселка Седкыркещ.
- Сейчас на Вычегде, начиная от Помоздино до Можега, наблюдается активный процесс обмеления реки. В сутки вода опускается на 1 сантиметр. За весь период мелководья уровень воды в реке снизился на один метр, а осадки принесли рост на 70-80 сантиметров. Ситуация будет сохранятся примерно неделю, а дальше мы ждем дожди, - объяснил «КП в Коми» Юрий Пелевин.
Руководитель Седкыркеща отметил, что проводить дноуглубительные работы не представляется возможным. Единственный в Сыктывкаре земснаряд не возможно доставить по обмелевшей реке к переправе. Сейчас техсудно базируется в Выльтыдоре.
- Когда-то у нас было два земснаряда, но три года назад Северное речное пароходство отогнало один из них в Великий Устюг, - подчеркнул Юрий Пелевин.
Дноуглубительные работы проводятся на федеральные средства, а в последние 10-15 лет из федеральной казны на эти цели деньги не выделялись, заявил «КП в Коми» руководитель Сердкыркеща.
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