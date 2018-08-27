Катер «Усть-Сысольск», который неоднократно садился на мель, пустили по новому пути

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-27T16:39:35+03:00

Катер "Усть-Сысольск" садился на мель в прошедшую пятницу и в воскресенье. Сейчас его решили пустить по более глубокому водному пути. Фото: www.forums.airbase.ru

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С сегодняшнего дня пассажирский катер «Усть-Сысольск», осуществляющий перевозку людей на переправе Алешино-Седкыркещ пустили по новому форватеру. Теперь судно, которое за последние три дня дважды садилось на мель, курсирует в более глубоких местах Вычегды, но процесс перевозки людей длится на 5 минут дольше. Об этом «КП в Коми» сообщил Юрий Пелевин, руководитель администрации поселка Седкыркещ.

- Сейчас на Вычегде, начиная от Помоздино до Можега, наблюдается активный процесс обмеления реки. В сутки вода опускается на 1 сантиметр. За весь период мелководья уровень воды в реке снизился на один метр, а осадки принесли рост на 70-80 сантиметров. Ситуация будет сохранятся примерно неделю, а дальше мы ждем дожди, - объяснил «КП в Коми» Юрий Пелевин.

Руководитель Седкыркеща отметил, что проводить дноуглубительные работы не представляется возможным. Единственный в Сыктывкаре земснаряд не возможно доставить по обмелевшей реке к переправе. Сейчас техсудно базируется в Выльтыдоре.

- Когда-то у нас было два земснаряда, но три года назад Северное речное пароходство отогнало один из них в Великий Устюг, - подчеркнул Юрий Пелевин.

Дноуглубительные работы проводятся на федеральные средства, а в последние 10-15 лет из федеральной казны на эти цели деньги не выделялись, заявил «КП в Коми» руководитель Сердкыркеща.

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