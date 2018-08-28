Врач скорой помощи: «Раньше застрявший теплоход считался курьезом. Сейчас – это норма»

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-28T09:25:45+03:00

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Жители заречного поселка Седкыркещ, который находится в 20 километрах от Сыктывкара, привыкли бороться с трудностями. Зимой, чтобы добраться до большой земли, им приходится пешком переходить замерзшую речку, а летом пристально следить за расписанием катера. Однако в последние годы на речной транспорт также нельзя положиться.

Три раза за 30 дней

В этом году катер «Усть-Сысольск» впервые сел на мель 1 августа. Тогда 20 пассажирам, которые ехали из города домой, пришлось пересесть на паром «Парма». Сам «Усть-Сысольск» не смог выбраться из водной ловушки самостоятельно и остался дожидаться катера компании «Жилкомсервис».

После случившегося, чтобы как-то разрешить ситуацию, администрация Седкыркеща временно перенесла пристань на пляж в местечке Алешино, но, как покажет практика, это не особо помогло.

Инцидент повторился вечером 23 августа. Пассажирский паром «Парма» с 56 людьми на борту застрял прямо на середине реки. Люди выехали со стороны местечко Алешино в 17:10, однако домой попали только три часа спустя. Жителям Седкыркеща пришлось дожидаться все того же «спасателя» - катера компании «Жилкомсервис».

- Людей бросили на произвол судьбы. Муж у подруги вообще на пароме застрял, так там и ночевал. С 1 сентября дети в школу поедут, больше половины поселка в городе работают, а попробуйте руководству объяснить, что мы опоздали на работу не по своей вине. И так каждый год все хуже и хуже, - рассказала «КП-Коми» жительница поселка Валентина Свидницкая.

Как под копирку ЧП произошло и в воскресенье, 26 августа. Паром «Усть-Сысольск» сел на мель, а пассажиров взяло на борт судно, занимающееся выемкой песка в русле Вычегды.

Мост как решение проблемы

В начале 2017 года на тот момент и.о. мэра Сыктывкара Владимир Голдин обнадежил жителей Седкыркеща. На общегородской планерке он рассказал, что власти решают вопрос о приобретении понтонного моста в местечке Алешино. Подобная конструкция будет стоить городу 120-150 миллионов рублей и окупится в течение пяти лет за счет отказа от навигации. Однако сейчас в администрации Сыктывкара будто позабыли тему с понтонным мостом. Мэр столице Коми уже пообещал на следующий год поставить в местечке Алешино замснаряд, углубляющий дно руке.

АВТОРИТЕТНО

Лев Волков, врач скорой помощи:

Если раньше проблема застревания бригад скорой помощи в ожидании переправы была только во время разливов и ледоходов, то теперь она становится круглогодичной. Конечно, мы выходим из ситуации, нам помогает МЧС, нам помогает служба ГО и ЧС Сыктывкара, МКП «Жилкомсервис». То есть из ситуации выкручиваемся, но такие регулярные стрессовые ситуации на вызовах в Седкыркещ нам надоели. Задача службы скорой помощи — обслужить пациента, и пациент для этого должен быть нам доступен, поэтому сложившаяся ситуация не может не напрягать. Мы пока не видим четких решений проблемы. Надеяться на Бога, что река обмелеет настолько, что ее можно будет переходить пешком, это долго. Но ведь можно же найти доступную шаланду для транспортировки машин! И раньше теплоход мог сесть на мель, но эти ситуации были курьезными исключениями. В этом году проблемы с заездом нашей бригады на паром повторяются с печальной регулярностью. Также часто меняется место заезда, поэтому приходится ехать туда, где пляж непроходим для нашего автотранспорта. Не раз авто садились на пляже «на пузо» и не могло сдвинуться с места.

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