2018-08-29T11:27:57+03:00
Общество

«Что? Опять?»: сыктывкарские водители сфотографировали «стачку автобусов» у ТЦ «Лента»

Поводов для паники нет, сообщил источник порталу «Комсомольская правда в Коми»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Валентин Попов, «Автотема 11»Фото Валентин Попов, «Автотема 11»
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Автомобилисты поздним вечером у ТЦ «Лента» в Сыктывкаре заметили десятки автобусов. Помня о транспортной стачке в начале июня, они задались вопросом: «Что? Опять?» Оказалось, что в кадр любопытных водителей попала отнюдь не забастовка: водители пригнали автобусы в одно место для решения рабочих вопросов с администрацией города. Поводов для паники нет, сообщил источник порталу «Комсомольская правда в Коми».

Стройные ряды автобусов, который выстроились на парковке ТЦ «Лента» поздним вечером 28 августа, заставили очевидцев вновь вспомнить о стачке водителей и транспортном коллапсе в Сыктывкаре.

- На фото очевидцев попала не автобусная забастовка, а рабочие моменты встречи с сотрудниками мэрии города. В рамках июньской акции мы все-таки добились, чтобы с частниками заключили прямой контракт. Вчера вечером представители администрации Сыктывкара проверяли наличие автобусов, сверяли номера в соответствии с контрактом. Место около «Ленты» был выбрано исключительно из-за его удобства. С 1 сентября товарищество индивидуальных перевозчиков будет осуществлять перевозки в Сыктывкаре по прямому договору, так же как и САТП №1: то есть две компании будут на рынке до проведения очередного конкурса, который состоится в конце этого года, - рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми» владелец четырех новых автобусов Александр Б.

Напомним, что забастовка водителей произошла в столице Коми в начале июня, когда около 130 автобусов не вышли на линии. Тогда частники решили открыто рассказать о тупиковой ситуации: у них закончился договор на перевозку пассажиров с САТП №1, поэтому они были вне закона, за выход на рейсы им грозили штрафы. Чтобы решить конфликт была создана рабочая группа, которая в ежедневном режиме занималась выработкой решения по сложной ситуации. По словам владельцев автобусов, консенсус уже достигнут.

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